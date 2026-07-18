Íránský útok zabil dva americké vojáky, další se pohřešuje a někteří jsou zranění

CENTCOM uvedl, že vojáci přišli o život v boji, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony. Identitu vojáků oblastní velitelství nezveřejnilo. Několik dalších vojáků utrpělo lehká zranění, už se však vrátili do služby.
Předchozí sobotní zprávy hovořily o tom, že od pondělí v důsledku války v Íránu utrpělo zranění 13 amerických vojáků.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.
|
Teherán už neplní závazky dohody s USA. Trumpův podpis je bezcenný, zní z Íránu
Naplňování jeho závazků však v sobotu Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.