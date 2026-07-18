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Íránský útok zabil dva americké vojáky, další se pohřešuje a někteří jsou zranění

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  20:15
Američtí vojáci na mnohonárodnostním vojenském cvičení v Jordánsku. (14. září...

Američtí vojáci na mnohonárodnostním vojenském cvičení v Jordánsku. (14. září 2022) | foto: Profimedia.cz

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Dva americké vojáky v Jordánsku v pátek zabil íránský útok, oznámilo v sobotu oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Jeden americký voják se pohřešuje a další čtyři museli být transportování do jordánských nemocnic, odkud ale už byli propuštěni.

CENTCOM uvedl, že vojáci přišli o život v boji, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony. Identitu vojáků oblastní velitelství nezveřejnilo. Několik dalších vojáků utrpělo lehká zranění, už se však vrátili do služby.

Předchozí sobotní zprávy hovořily o tom, že od pondělí v důsledku války v Íránu utrpělo zranění 13 amerických vojáků.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.

Teherán už neplní závazky dohody s USA. Trumpův podpis je bezcenný, zní z Íránu

Naplňování jeho závazků však v sobotu Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.

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