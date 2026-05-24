Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Autor:
  10:39
Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská polooficiální agentura Tasnim.
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026) | foto: Reuters

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)
10 fotografií

Námořní blokáda musí být podle memoranda o porozumění zcela zrušena do 30 dnů, uvedla agentura Tasnim a dodala, že v první fázi musí být uvolněna část zmrazených íránských finančních prostředků.

Před konfliktem proplouvalo průlivem kolem 130 lodí denně, minulý týden to bylo jen kolem 20 a od začátku války celkově pouhých 279.

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

„To už nebyl jen psychologický problém, ale reálné omezení fyzických dodávek. Největší napětí se přitom začalo objevovat u leteckého paliva, kde Evropě hrozil citelný nedostatek, což by mělo přímé dopady na dopravu i logistiku,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Na Baťově kanále se převrátila loď s dvoučlennou posádkou. (23. května 2026)

Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se...

24. května 2026  10:54

Írán provedl první popravu za špionáž v době války s USA a Izraelem

Ilustrační foto

Íránské úřady v neděli popravily Modžtabu Kijána, odsouzeného za předávání informací o íránském obranném průmyslu Spojeným státům a Izraeli. Muž tak podle úřadů činil v době izraelsko-americké války...

24. května 2026  10:51

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská...

24. května 2026  10:39

Konec frajeřin. VIP prohlídka reportérovi spočítala všechny prohřešky

Budova kliniky AGEL PLUS

Představte si, že jste jen ve spodním prádle, z hrudi vám vedou dráty k EKG, z jedné ruky trčí hadička na měření kyslíku, druhou vám v pravidelných intervalech nemilosrdně drtí tlakoměr a vy u toho...

24. května 2026  10:26

Primitivní vandalství vyvolané politiky, odsoudil Pavel hákové kříže na památníku

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel odsoudil poničení památníku pochodu smrti v Pohořelicích, který v sobotu neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži. Vandalství označil za projev nenávisti vyrůstající z atmosféry...

24. května 2026  10:22

Němce v Brně čeká vyvrcholení jejich sjezdu. Přidá se i bavorský premiér

Hosté Sudetoněmeckých dnů na mši na na brněnském výstavišti. (24. 5. 2025)

Promluvy politiků, představování spolků, ale také mše a diskuze. V Brně na výstavišti v jednom z největších pavilonů pokračují Sudetoněmecké dny. Účastní se jich asi tři tisíce lidí.

24. května 2026  9:59

Rusko zaútočilo na Ukrajinu mocnou hypersonickou střelou Orešnik. Kyjev hoří

Sledujeme online
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Nejméně čtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Kyjev a 83 zranil. Dva lidé zahynuli přímo v metropoli, další dva v okolí ukrajinské metropole. Kyjev se v noci na neděli stal terčem rozsáhlého vzdušného...

24. května 2026  7:39,  aktualizováno  9:58

Na demonstraci v Bělehradu se sešly desítky tisíc lidí. Střetly se s policií

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za...

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za vypsání předčasných voleb, kterou svolali studenti stojící v čele protivládního a protikorupčního hnutí v Srbsku. Shromáždění...

24. května 2026  9:57

České děti na výletě v Itálii postihly zdravotní potíže, 15 z nich skončilo v nemocnici

Nemocnice v sicilském Palermu (8. ledna 2022)

Pětadvacet českých studentů během školního výletu do Říma postihly náhlé zdravotní potíže. Kvůli nevolnosti, zvracení a vysokým horečkám skončili v nemocnicích. Italští vyšetřovatelé nyní zjišťují,...

24. května 2026  9:29

Milion chvilek znovu vyrazí do ulic za veřejnoprávní média. Vládě donese petici

Demonstranti zazpívali českou hymnu a položili vzkazy zaměstnancům Českého...

V Praze se v neděli odpoledne uskuteční další demonstrace na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Lidé budou protestovat proti zákonu, který mimo jiné převádí financování...

24. května 2026  8:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Desítky výstřelů u Bílého domu. Tajná služba zabila útočníka, Trump byl uvnitř

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která...

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba,...

24. května 2026  7:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.