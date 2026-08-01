Za průlivem zvaným Brána slz v Rudém moři to schytal saúdský tanker, přestože oficiálně se válčí za Hormuzským průlivem, což je dva tisíce kilometrů odtud. To vše v rámci americko-íránské války, v níž Američané a Saúdové zrovna zaútočili v Iráku, což je opravdu jiná země než Írán.
Trochu zmatek, že. Ale vůbec ne. Zatímco sledujeme každodenní klipovité zpravodajství, uniká nám v těch dílčích útržcích a fleších zpráv, že válka v Perském zálivu bobtná a rozšiřuje se.
Válka se zvětšuje zrovna v okamžiku, kdy se jí Trump snaží zbavit.