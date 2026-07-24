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Trump varoval Rusko a Čínu před zapojením do konfliktu s Íránem

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  19:19
Zleva: Vladimir Putin, Si Ťin-pching, Donald Trump

Zleva: Vladimir Putin, Si Ťin-pching, Donald Trump | foto: Koláž iDNES.cz

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
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Americký prezident Donald Trump v pátek varoval Rusko a Čínu, aby se nezapojovaly do války USA s Íránem s tím, že by to pro obě mocnosti nedopadlo dobře. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Peking ani Moskva se nyní konfliktu s Teheránem neúčastní.

„Prezident Si mi při našem nedávném setkání v Pekingu sdělil, že za žádných okolností nebude dodávat ani prodávat zbraně Íránské islámské republice – a toto prohlášení se vztahovalo i na čínské společnosti,“ uvedl Trump.

Poznamenal, že stejně tak ho ruský prezident Vladimir Putin „navzdory hrozné válce na Ukrajině“, ujistil, že nebude prodávat Íránu zbraně. „Kdyby tak učinili, bylo by to pro ně velmi špatné – rozhodně by to nebylo v jejich nejlepším zájmu,“ napsal Trump.

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Spojené státy a Írán jsou ve válce od února, kdy USA a Izrael provedly údery, při nichž zahynuli vysoce postavení íránští představitelé, včetně íránského nejvyššího duchovního.

Čtyři osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb uvedly, že íránské údery na cíle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Perském zálivu v rané fázi války vedly americké zpravodajské služby k vyšetřování toho, zda Rusko neposkytuje Íránu pomoc v podobě informací o cílech nebo technologie bezpilotních letounů.

Kreml se ve čtvrtek k této zprávě odmítl vyjádřit. Spojené státy uvalily sankce na jednotlivce a společnosti v Rusku a Číně za to, že pomáhaly Íránu s nákupem zbraní.

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