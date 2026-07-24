„Prezident Si mi při našem nedávném setkání v Pekingu sdělil, že za žádných okolností nebude dodávat ani prodávat zbraně Íránské islámské republice – a toto prohlášení se vztahovalo i na čínské společnosti,“ uvedl Trump.
Poznamenal, že stejně tak ho ruský prezident Vladimir Putin „navzdory hrozné válce na Ukrajině“, ujistil, že nebude prodávat Íránu zbraně. „Kdyby tak učinili, bylo by to pro ně velmi špatné – rozhodně by to nebylo v jejich nejlepším zájmu,“ napsal Trump.
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Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety
Spojené státy a Írán jsou ve válce od února, kdy USA a Izrael provedly údery, při nichž zahynuli vysoce postavení íránští představitelé, včetně íránského nejvyššího duchovního.
Čtyři osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb uvedly, že íránské údery na cíle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Perském zálivu v rané fázi války vedly americké zpravodajské služby k vyšetřování toho, zda Rusko neposkytuje Íránu pomoc v podobě informací o cílech nebo technologie bezpilotních letounů.
Kreml se ve čtvrtek k této zprávě odmítl vyjádřit. Spojené státy uvalily sankce na jednotlivce a společnosti v Rusku a Číně za to, že pomáhaly Íránu s nákupem zbraní.