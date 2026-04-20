Na začátku roku jste říkal, že období, které prožíváme, lze stále nazývat mírem. Platí to i dnes v dubnu?
To je vždy relativní. To, že v České republice zažíváme stav, který můžeme označit za mír nebo aspoň absenci války, neznamená, že stejná situace panuje jinde. Válka je součástí fungování mezinárodní politiky a v každé době byla přítomná aspoň v některých regionech. Dnes se navíc nacházíme v období, kdy počet konfliktů i jejich intenzita rostou, to je zásadní a velmi negativní změna. Už si také dokážeme představit, že válka zasáhne nejen kontinent, kde už na východě řadu let probíhá, ale i konkrétně naši část Evropy. Pořád je to ale samozřejmě do určité míry v našich rukou, abychom takovému vývoji zabránili.
USA řadu posledních válek de facto prohrály, přestože na bojišti dominovaly. Stane se to tehdy, když na druhé straně stojí aktér se schopností efektivní asymetrické odpovědi, nesrovnatelně vyšší motivací a ochotou akceptovat větší rizika a ztráty.