Úspěšnou módní značku Valentino založil Garavani v roce 1960 v Římě. Mezinárodně uznávaný luxusní módní dům má síť 211 obchodů ve více než 25 zemích. Jeden z nich se nachází v pražské Pařížské ulici.
Pohřeb světově proslulého návrháře, který je znám pod svým křestním jménem Valentino, se uskuteční v Římě v pátek 23. ledna v bazilice Panny Marie, andělů a mučedníků.
Předtím bude mít veřejnost možnost se s Valentinem rozloučit ve středu a čtvrtek na náměstí Piazza Mignanelli 23, kde sídlí kulturní a výstavní centrum PM23 založené Valentinovou nadací, informovala agentura ANSA.