Mazón neuvedl žádné lhůty, kdy hodlá v úřadu skončit, a podle deníku El País nesložil mandát poslance regionálního parlamentu, který mu zajišťuje imunitu. Zatím se nebudou konat ani předčasné volby. Mazón vyzval poslance Lidové strany (PP) a krajně pravicové strany Vox, které mají v regionálním parlamentu většinu, aby vybrali jeho nástupce ve vedení regionální vlády. Dokud ho nevyberou, zůstává v čele regionu Mazón, napsal deník El País.
„Už nemůžu dál,“ řekl v pondělí Carlos Mazón. „Očekávám, že až ten hluk trochu utichne, společnost bude schopna rozlišit, kdo udělal chybu, a kdo je špatný člověk,“ dodal.
Mazón čelil rozsáhlým protestům v regionu od loňských bleskových povodní z 29. října. Jeho vládě mnozí vyčítají, že na záplavy nereagovala dostatečně rychle. Sám Mazón v den povodní ve 13:14 na sociální síti X napsal, že „se očekává, že kolem 18:00 bude intenzita srážek slábnout na celém zbytku regionu Valencie“. Příspěvek posléze smazal a až večer dorazil na krizový štáb a teprve pak jeho vláda poslala lidem varování prostřednictvím sms.
V pondělí má před soudem vypovídat novinářka Maribel Vilaplanaová, s níž byl Mazón v den záplav na pracovním obědě, který trval několik hodin. V tu dobu už byly některé obce v regionu zaplavené. Služba Aemet přitom ten den již ráno vydala pro Valencii nejvyšší varování před vydatnými dešti. Povodně si v tomto regionu na východě Španělska vyžádaly 229 obětí.