Šéf regionu Valencie rezignoval. Rok čelil kritice kvůli reakci na ničivé povodně

  10:27
Předseda vlády španělského regionu Valencie Carlos Mazón rezignoval. Vyzval pravicové strany, které mají v parlamentu této autonomní oblasti většinu, aby za něj vybraly nástupce. Mazón čelí už přes rok kritice a masovým demonstracím kvůli postupu jeho vlády při bleskových povodních loni v říjnu.

Mazón neuvedl žádné lhůty, kdy hodlá v úřadu skončit, a podle deníku El País nesložil mandát poslance regionálního parlamentu, který mu zajišťuje imunitu. Zatím se nebudou konat ani předčasné volby. Mazón vyzval poslance Lidové strany (PP) a krajně pravicové strany Vox, které mají v regionálním parlamentu většinu, aby vybrali jeho nástupce ve vedení regionální vlády. Dokud ho nevyberou, zůstává v čele regionu Mazón, napsal deník El País.

Záplavy ve Španělsku mají už nejméně 155 obětí. Valencie zůstává odříznutá

„Už nemůžu dál,“ řekl v pondělí Carlos Mazón. „Očekávám, že až ten hluk trochu utichne, společnost bude schopna rozlišit, kdo udělal chybu, a kdo je špatný člověk,“ dodal.

Španělsko zasáhly extrémní povodně. (30. října 2024)
Obětí povodní na jihovýchodě Španělska je už nejméně 155, vyprošťovací práce pokračují, uvedla ve čtvrtek agentura EFE s odkazem na vládní zdroje. Agentura AFP mluví o 158 mrtvých. Nejhorší je situace ve Valencii, záchranáři dál odstraňují trosky a pátrají po pohřešovaných. Ministryně obrany Margarita Roblesová ve čtvrtek dopoledne uvedla, že se stále pohřešuje velký počet lidí. (31. října 2024)
Předseda vlády španělského regionu Valencie Carlos Mazón rezignoval. (3. listopadu 2025)
Obětí povodní na jihovýchodě Španělska je už nejméně 155, vyprošťovací práce pokračují, uvedla ve čtvrtek agentura EFE s odkazem na vládní zdroje. Agentura AFP mluví o 158 mrtvých. Nejhorší je situace ve Valencii, záchranáři dál odstraňují trosky a pátrají po pohřešovaných. Ministryně obrany Margarita Roblesová ve čtvrtek dopoledne uvedla, že se stále pohřešuje velký počet lidí. (31. října 2024)
Mazón čelil rozsáhlým protestům v regionu od loňských bleskových povodní z 29. října. Jeho vládě mnozí vyčítají, že na záplavy nereagovala dostatečně rychle. Sám Mazón v den povodní ve 13:14 na sociální síti X napsal, že „se očekává, že kolem 18:00 bude intenzita srážek slábnout na celém zbytku regionu Valencie“. Příspěvek posléze smazal a až večer dorazil na krizový štáb a teprve pak jeho vláda poslala lidem varování prostřednictvím sms.

Úřady nás varovaly před povodní příliš pozdě, říká Češka žijící ve Valencii

V pondělí má před soudem vypovídat novinářka Maribel Vilaplanaová, s níž byl Mazón v den záplav na pracovním obědě, který trval několik hodin. V tu dobu už byly některé obce v regionu zaplavené. Služba Aemet přitom ten den již ráno vydala pro Valencii nejvyšší varování před vydatnými dešti. Povodně si v tomto regionu na východě Španělska vyžádaly 229 obětí.

3. listopadu 2025  11:14

