Kostru důchodce našli v bytě patnáct let po jeho smrti. Nikomu nechyběl

Důchodci Antoniovi by letos bylo 86 let. Ale už roky ho nikdo neviděl. Když se hasiči kvůli špatnému odtoku odpadního potrubí dostali do jeho bytu v 6. patře bytového domu, byli šokováni. V ložnici našli kostru a mumifikované tělo, informuje deník El País a další zahraniční média
Britský bulvární deník The Sun dodává, že další kosti ležely v obývacím pokoji, údajně je tam zanesli holubi, kteří se v domě usadili.
Jak se později ukázalo, sousedé muže naposledy spatřili v roce 2010. Nikomu nechyběl, nikdo ho nepohřešoval. Dokonce neměl ani plnou poštovní schránku, zřejmě se mu všechny platby strhávaly z účtu, nadále mu také chodil důchod.
Sousedé ho popisovali jako jakéhosi ducha, píše německý bulvární deník Bild. Depresivního a osamělého. Když zmizel, všichni si mysleli, že se přestěhoval do domova důchodců nebo za rodinou. Muž měl sice dvě děti, ale nestýkal se s nimi.
Podle policie muž skonal přirozenou smrtí. Nenašly se žádné známky vloupání ani násilí.