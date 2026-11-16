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Válčíme, neboť chceme mír na staletí. Zeď na hranici se Estonsku vymstí, říká Kreml

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  12:12
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (4. listopadu 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (4. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)
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Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)
Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)
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Rusko chce mír na staletí, a proto pokračuje ve své operaci proti Ukrajině, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Míru podle něj brání Evropská unie svou podporou Kyjeva. Ten se od roku 2022 brání agresi, kterou rozpoutala Moskva.

„Nechceme dočasné příměří, chceme mír na mnoho let a staletí. Proto speciální vojenská operace pokračuje a jednání jsou cestou, která nás má k tomuto míru dovést,“ řekl mluvčí ruského prezidenta k probíhajícím jednáním o ukončení rusko-ukrajinské války.

Jako speciální vojenskou operaci označuje Rusko svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu, kterou zahájilo v únoru 2022. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí. Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války – mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.

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Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že před dalším jednáním o Ukrajině je třeba dosáhnout příměří a vidět ústupky ze strany Ruska. Zmínila také, že evropští ministři zahraničí připravili seznam maximálních požadavků, kterými chtějí odpovědět na stejně maximalistické požadavky Ruska.

Peskov uvedl, že prohlášení unijních představitelů o pokračování podpory Ukrajině a potřebě zvyšovat tlak na Rusko s cílem přivést ho k jednání svědčí o neochotě Evropanů přispět k mírovému procesu.

Myšlenku příměří ještě před uzavřením mírové dohody Peskov odmítl. Rusko podle něj Ukrajině „nedá příležitost“, aby si „vyléčila rány“, které jí Rusko způsobuje.

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Rusové při rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, které se konaly minulý týden v Abú Zabí, představili dokument, v němž mimo jiné žádali, aby Severoatlantická aliance stáhla své jednotky a základny k hranicím z roku 1997.

NATO se v roce 1997 rozšířilo o Česko, Polsko a Maďarsko. Další země střední, východní a jihovýchodní Evropy následovaly v několika dalších vlnách rozšíření.

„Obvinění Estonska zcela popíráme“

Peskov se také vyjádřil k rozhodnutí Estonska uzavřít hranice s Ruskem staví zeď. Uvedl, že to pobaltské zemi nepřinese nic dobrého. Tallinn oznámil, že uzavře všechny hraniční přechody s Ruskem kvůli tomu, co označil za ruský pokus o sabotážní útok proti estonské zbrojní společnosti. Kreml označil obvinění za nepodložená.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v neděli s odkazem na závěry estonské tajné služby uvedl, že neúspěšný žhářský útok na estonského výrobce dronů Threod Systems nařídila ruská vojenská rozvědka GRU. Od 1. prosince proto Estonsko uzavře všechny hraniční přechody s Ruskem.

„Estonsko staví ‚zeď‘. Jak ukazují dějiny, mnoho zemí stavělo zdi, které jejich autorům nepřinesly nic dobrého,“ řekl Peskov.

Estonsko zavírá hranice s Ruskem. Podle Moskvy příznak agresivní rusofobie

Obvinění Tallinu a dalších evropských zemí, že se Rusko pokusilo provést sabotážní útok na estonskou zbrojní společnost, jsou podle Peskova nepodložená. „Nemůžeme taková obvinění brát vážně, nebereme je vážně, nepřijímáme je, nesouhlasíme s nimi a zcela je popíráme,“ řekl mluvčí Kremlu.

Estonsko, členský stát NATO a EU, patří spolu s ostatními dvěma pobaltskými státy, ale i například skandinávskými zeměmi či Polskem mezi přední podporovatele a dárce zbraní pro Ukrajinu, která se už téměř pět let brání otevřené ruské invazi rozpoutané na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

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