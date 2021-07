Pfizer chce v USA očkovat třetí dávkou. Teď to není nutné, odmítá vláda

Odborný poradce americké administrativy Anthony Fauci v neděli nevyloučil, že se bude podávat i třetí dávka, ale řekl, že na to, aby ji vláda povolila nyní, je zatím brzo.

Zástupce Pfizeru Mikael Dolsten minulý týden tvrdil, že podle studie firmy se u lidí naočkovaných třetí dávkou zvýšila hodnota protilátek pětkrát až desetkrát ve srovnání s lidmi očkovanými dvakrát.



Fauci řekl, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) minulý týden rozhodly dobře, když ujistily, že nepovažují za nutné podávat třetí dávku.

„Na základě informací, jež máme k dispozici, nepovažujeme za nutné očkovat třetí dávkou. Neznamená to, že to tak zůstane, provádějí se právě studie toho, zda a kdy by se měla podávat třetí dávka,“ prohlásil Fauci.

Ve 320milionových USA má zatím obě dávky vakcíny 48 procent lidí a ve státech s nižší proočkovaností se rychle šíří varianta delta. Ředitelka CDC Rochelle Walenská uvedla, že se vytváří dvojí situace - v proočkované části USA se život vrací do normálu, zatímco v druhé přibývá hospitalizovaných.

Podle Fauciho je nechuť k očkování u některých lidí nevysvětlitelná, protože studie prokazují prospěšnost vakcín ve smyslu ochrany proti nákaze i hospitalizaci.



Arkansaský guvernér Asa Hutchinson řekl, že v jižních a zemědělských státech je nedůvěra vůči vakcínám větší, protože tam převládá „konzervativní myšlení a skepticismus vůči vládě“.

Člen Sněmovny reprezentantů republikán Adam Kinzinger z Illinois kritizoval odpor některých republikánských kolegů v Kongresu proti vakcinaci. Označil to za „naprosté šílenství“ a ty, kdo zneužívají strach z vakcín ke svým politickým cílům, označil za „naprosto klaunské politiky“.