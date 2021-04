Vědci vyvíjejí vakcínu proti všem typům koronavirů. Má být mimořádně levná

„Jiné koronaviry způsobují přibližně pětadvacet procent našich běžných nachlazení a jsou také hlavními hrozbami nově se objevujících infekčních onemocnění. Možnost smést ze stolu koronaviry jako biologickou hrozbu by byla velkou výhodou a univerzální vakcína by byla nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout,“ popsal Amesh Adalja z baltimorského Centra zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse.

Experimentální vakcína má za sebou teoretickou část výzkumu a několik prvních úspěšných testů na zvířatech. Konkrétně chránila prasata před covidem-19 a virem epizootického průjmu prasat (PEDV), uvedli autoři v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.



Z výzkumu vyplývá, že vakcína se zaměřuje na část proteinu, který je u koronavirů běžný a také odolný vůči mutacím.

„Ve všech sekvencích, které byly dosud získány pro SARS-CoV-2, se tato oblast proteinu vůbec nezměnila a je nepravděpodobné, že by se začala projevovat v budoucnu,“ řekl profesor Steven Zeichner z Virginské univerzity v Charlottesville, který na výzkumu spolupracoval.

Ostatní vakcíny se soustředí na takzvaný hrotový protein, kterým proniká virus do buňky. Hrotový protein se ale může měnit, jak ukázaly různé mutace.

Další výhodou vakcíny by měla být její cena. Experiment je založen na geneticky modifikovaných bakteriích, jejichž výrobní náklady jsou nízké a tím pádem by dávka vakcíny vyšla na jeden dolar, informoval web Medical Express. Ostatní vakcíny se pohybují kolem deseti dolarů za dávku.



Univerzální vakcína je ve fázi testování. Podle vědců má oproti současným očkovacím látkám stále několik slabin. Například testovaná prasata nedokázala ochránit před nákazou, ale pouze před horším průběhem.