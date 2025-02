Pomůže Čína Trumpovi ukončit válku na Ukrajině? Jestli se jí to vůbec vyplatí

V době, kdy válka na Ukrajině zuří už tři roky, dal americký prezident Donald Trump najevo, že by se mu hodila pomoc Číny s jejím ukončením. Odmyslíme-li si, že jde o trochu pikantní žádost od muže, který se kasal, že konflikt ukončí do 24 hodin, má to hlubokou logiku. Vždyť kdo jiný než čínský vůdce Si Ťin-pching, blízký spojenec Vladimira Putina, může na ruského diktátora zatlačit?