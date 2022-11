Zasahovali jsme do voleb ve Spojených státech, přiznal zakladatel vagnerovců

„Vměšovali jsme se do amerických voleb, vměšujeme se a budeme se vměšovat. Opatrně, přesně, chirurgicky a po svém, jak to umíme,“ přiznal Prigožin v odpovědi na dotaz ruského zpravodajského portálu, který na ruské sociální síti VKontakte zveřejnila tisková služba jeho cateringové společnosti. Komentář byl zveřejněn v předvečer amerických voleb do Kongresu.

„Během našich sotva znatelných operací odstraníme obě ledviny a játra najednou,“ řekl dále bez bližšího vysvětlení Prigožin.

Prigožin, často označovaný jako Putinův šéfkuchař, protože jeho cateringová společnost dostává zakázky od Kremlu, byl v USA oficiálně obviněn ze sponzorování takzvaných trollích farem, kterými se podle západních představitelů Moskva snaží ovlivňovat politiku v USA a dalších zemích.

V červenci nabídlo americké ministerstvo zahraničí odměnu až deset milionů dolarů (234 milionů korun) za informace o Prigožinovi v souvislosti s jeho „angažmá při ovlivňování amerických voleb“. Kromě USA na jeho osobu uvalily sankce také Británie a Evropské unie.

Prigožin se donedávna na veřejnosti příliš neprojevoval. Více začal vystupovat až během války na Ukrajině, kdy mimo jiné otevřeně kritizoval výkony ruských generálů. V září se přiznal k založení žoldnéřské Vagnerovy skupiny, která je napojena na Kreml a působí v Sýrii, Africe a na Ukrajině. Minulý pátek otevřel v Petrohradě centrum obranných technologií, což je podle Reuters další krok, který má zdůraznit jeho vojenské schopnosti.

15. září 2022