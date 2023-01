V Rusku s poctami a chválou pohřbili vagnerovce, který ubil matku

Pohřeb s poctami zorganizovali ve městě Serov na Urale 46letému Sergeji Molodcovovi, kterého soud v roce 2017 poslal na 11,5 roku za mříže za to, že ubil svoji matku k smrti. Už dříve byl Molodcov souzen na základě stejného článku trestního zákoníku, tedy „způsobení těžkého ublížení na zdraví, které vedlo ke smrti poškozeného“, uvádí zpravodajský portál Meduza.

V trestaneckém zařízení se nechal Molodcov naverbovat do Vagnerovy skupiny. Okolnosti jeho smrti známy nejsou.

Správa Serova ve zprávě o zemřelém Molodcovovi nešetřila chválou. „Sergej byl tvůrčí bytostí, věnoval se řezbě do kosti. Blízcí na Sergeje vzpomínají jako na úžasného a neobyčejného člověka, který miloval život. Byl to čestný člověk. Pravda pro něj byla to hlavní. Vždy byl citlivý vůči cizímu neštěstí, pomáhal slabým a potřebným. O takových lidech se říká, že si na nic nehrají. Měl rád hudbu, svobodu, rychlost,“ napsalo o něm město.

Žoldnéřská skupina Jevgenije Prigožina naverbovala do bojů na Ukrajině tisíce trestanců. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby dříve uvedl, že USA odhadují počet žoldnéřů Vagnerovy skupiny na Ukrajině na 50 000. Asi 40 000 z nich by mohli přitom být trestanci.

Kirby také řekl, že zakladatel skupiny Prigožin používá vagnerovce s nadsázkou jako náplň do mlýnku na maso. Těžké ztráty zaznamenává skupina na východní Ukrajině, kde se ruské síly snaží o dobytí Soledaru a Bachmutu.