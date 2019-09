Tam právo neplatí, tam je válka. Proti Islámskému státu bojoval i Čech

Jak jste se vůbec do syrského Kurdistánu dostal?

Bylo to trochu dobrodružné. Komunikujete se svým kontaktem přes šifrovaný e-mail. Přiletíte do Iráku a dostanete do ruky telefon. Hocha na druhé straně vůbec neznáte, tak máte samozřejmě obavy. Každému v té chvíli musí proběhnout hlavou: „Ježíši, snad to není nikdo z Daeš.“ (zkratka arabského názvu pro Islámský stát, pozn. red.). Na hlavu cizinců, co jedou bojovat proti nim, je vypsaná odměna mnoha tisíc dolarů. Říkáte si, že snad neskončíte s prořezaným krkem někde před kamerou. Když se kontakt povede, tak vás odvezou do úkrytu, nějakého bezpečného domu, kde se čeká, až se vás sejde větší skupina. Teprve pak jsme jeli auty na sever Iráku, na pomezí se Sýrií a Tureckem. Tam se zase nějaký den ukrýváte v příbytku a čekáte na přechod hranic. Ta oblast je dost nebezpečná, dochází tam neustále ke střetům a bombardují to tam i Turci. Pak nás převezli ve člunech přes řeku Tigris do Sýrie. Na druhé straně dostanete najíst a taky kafe. A pak putujete do výcvikového tábora.