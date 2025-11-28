„Kdyby čeští politici, kteří se chystají na návštěvu Slovenska, chtěli vidět, jak vypadá strom, který zasadil jejich někdejší prezident, asi by zůstali v němém úžasu,“ napsal deník.
Situaci přirovnal k „menšímu diplomatickému skandálu“ a připomněl, že příští týden má na návštěvu Bratislavy přicestovat delegace české Poslanecké sněmovny v čele s jejím novým předsedou Tomiem Okamurou.
Spadlý strom, u kterého je stále tabulka, že jej zasadil český prezident Václav Klaus v březnu 2003, je v bezprostřední blízkosti proskleného plotu, který ohrazuje veřejně přístupnou část zahrady od zadního nádvoří sídla hlavy státu.
Tradici sázení stromků v zahradě Grasalkovičova paláce zavedl někdejší slovenský prezident Rudolf Schuster, ale po jeho odchodu z úřadu už další stromy v zahradě nepřibyly.
Klaus v březnu 2003 zavítal do slovenské metropole při své první zahraniční cestě ve funkci šéfa státu. V Bratislavě sázel strom na druhém konci zahrady, než tak svého času učinil jeho předchůdce v nejvyšší funkci Václav Havel.
Zatímco Havel v takzvané aleji prezidentů sázel dub, pro Klause byl připraven kaštan, který proto také zasadil do země na opačném konci zahrady.
„Na usmívajícím se Klausovi bylo zřejmé, že mu na rozdíl od některých jiných hlav států práce s lopatou příliš nevadí,“ poznamenal tehdy zpravodaj agentury ČTK. Podotkl, že Klause minulo kování rýče ve středověkém hamru, který bývá pro prezidentské návštěvy připraveno v Schusterově rodišti ve východoslovenském Medzevu.