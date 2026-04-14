Zadržení provedli agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který to potvrdil na svém webu.
Ramagem byl odsouzen v souvislosti s pokusem prezidenta Jaira Bolsonara zůstat u moci po prohraných prezidentských volbách v roce 2022. V nich zvítězil nynější levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro byl loni odsouzen k dlouhému trestu společně s několika dalšími blízkými spolupracovníky, včetně Ramagema, jenž byl v minulosti také inspektorem brazilské federální policie.
Ramagem dlouhodobě trvá na své nevině. Paulo Figueiredo, Bolsonarův spojenec žijící v USA, na síti X uvedl, že Ramagem byl zadržen kvůli drobnému dopravnímu přestupku.
Agentura Reuters nemohla ověřit důvod zatčení Ramagema, ani to, zda souviselo s brazilskou žádostí o jeho vydání. Brazilská policie podle AFP oznámila, že ICE v Orlandu na Floridě zatkl Brazilce odsouzeného brazilským nejvyšším soudem. Zdroj z brazilské policie AFP potvrdil, že zadrženým je Ramagem.
Jako šéf brazilské zpravodajské služby za Bolsonarova úřadování byl Ramagem obviněn z vyšetřování kritiků exprezidenta a poskytování informací, které měly Bolsonarovi pomoci zdiskreditovat brazilský volební systém.