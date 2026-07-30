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V zajetí držíme dvacet ruských vojáků, kteří se vzdali podruhé, uvedl Kyjev

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  6:59

Do ukrajinského zajetí padli někteří ruští vojáci opakovaně. (30. července 2026) | foto: Koordshtab UA

V ukrajinském zajetí je v současné době dvacet ruských vojáků, kteří se vzdali už podruhé, uvedl na platformě Telegram ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci.

Výměna zajatců - a předávání ostatků padlých vojáků - jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Kyjevem.

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Zmíněné dvě desítky ruských vojáků jsou podle koordinačního štábu důkazem, že Ukrajina dodržuje mezinárodní humanitární právo a Ženevské úmluvy. „Ti, kteří už byli v ukrajinském zajetí, se sami přesvědčili, že Ukrajina zajišťuje náležité podmínky zadržení a s ruskými válečnými zajatci se zachází lidsky,“ uvedl štáb.

Zmínil dva projekty nazvané „Chci žít“ a „Chci najít“, přičemž například ten první z nich se snaží povzbuzovat ruské vojáky, aby se vzdávali. „Díky této práci stále více Rusů chápe, že ukrajinské zajetí není to, čím je straší ruská propaganda. Proto se mnozí z nich, když se ocitnou opět na frontě, vědomě rozhodnou pro opětovné vzdání se namísto nesmyslné smrti,“ tvrdí štáb.

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Ukrajinští vojáci, kteří se vrátili ze zajetí, se mohou podle něj rozhodnout pro odchod z vojenské služby. „Ruské velení však po výměně svým vojákům nedává na výběr - všechny je znovu posílá na frontu,“ uvedl štáb. Moskva jeho vyjádření nekomentovala.

Kyjev a Moskva si podle dostupných informací vyměnily během pěti let ruské agrese tisíce válečných zajatců. Ukrajinský koordinační štáb pro válečné zajatce na svém webu informuje o návratu celkem 9613 lidí z ruského zajetí.

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