ESNZ se oznámením výskytu El Niňa ve své sezónní klimatické předpovědi připojila ke svým protějškům v Austrálii, Japonsku a USA, napsal web RNZ.
Organizace uvedla, že existuje 80procentní pravděpodobnost, že El Niňo mezi červencem a zářím dosáhne nebo překročí silnou intenzitu, přičemž jeho účinky vyvrcholí v létě na přelomu letošního a příštího roku. Letošní El Niňo bude podle vedoucího výzkumníka Chrise Brandolina přinejmenším srovnatelný s intenzitou pěti nejsilnějších těchto klimatických jevů, které byly v moderních záznamech dosud registrovány.
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Srážky budou nejspíše blízko normálu nebo pod ním na severu a východě Jižního ostrova a na východě Severního ostrova. Na zbytku Severního ostrova budou srážky s největší pravděpodobností pod normálem, zatímco na západě Jižního ostrova se očekávají nad normálem.
Teploty vzduchu v celé zemi by měly být blízko průměru nebo nad ním, i když se očekává ochlazení a mrazy. V pozdější fázi zimy a na jaře se se zesilováním signálů jevu očekávají stále větrnější a proměnlivější podmínky.
Nadále jsou sledována dvě rizika s nižší pravděpodobností: náhlé oteplení stratosféry, k němuž v posledních letech dochází častěji, a výskyt tropického cyklonu mimo obvyklou sezónu, který se v minulosti vyskytoval pouze v letech spolu s jevem El Niňo.
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Současné vlny veder v některých částech Evropy a na severní polokouli byly podle Brandolina částečně spojeny také s El Niněm a vyššími teplotami Tichého oceánu.
„Máme teplo z oceánu, máme teplo v atmosféře a všechno toto teplo se přerozděluje po celé planetě,“ dodal.
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