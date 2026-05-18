Češka a oceňovaný mladý filmař zemřeli při nehodě na skútru v Thajsku

  6:38
Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom v neděli irská média. K nehodě došlo ve čtvrtek brzy odpoledne na Doi Inthanon v severní části země. Policisté ze stanice stanice Chom Thong přijali tísňové volání 14. května 2026 ve 12:20.
foto: Profimedia.cz

Dvacetiletý Hendrickson, který v roce 2023 získal v Irsku ocenění mladý filmař roku, a jeho česká přítelkyně v době nehody cestovali na skútru, uvedl server Irish Independent.

Irský filmař Max Hendrickson zemřel při nehodě na skútru v Thajsku. (17. května 2026)

Podle portálu Thai Examiner pár havaroval za deštivého počasí na horské silnici v severním Thajsku, když se čelně střetl s dodávkou. Podle médií je úsek nehody jednou z nejrušnějších turistických tras v zemi.

O zemřelé Češce prozatím média neuvádějí žádné další informace. Když záchranáři dorazili byla už na místě mrtvá. Ir byl mezitím nalezen kriticky zraněný vedle zničeného skútru.

Při bouři na koncertě v Thajsku spadlo lešení, zemřel sedmnáctiletý chlapec

Zdravotníci ho následně převezli na do nemocnice Chom Thong, kde později následkům vážných zraněních podlehl.

