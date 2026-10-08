Šestačtyřicetiletého muže usmrtila dávka pentobarbitalu, která naopak neměla smrtelný účinek v případě Christy Pikeové. Ta přežila minulý týden dvě smrtící injekce a nyní se nachází v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok.
Právě s odkazem na použití stejného přípravku jako v Tennessee se advokáti snažili pozastavit popravu v Texasu. Poukazovali také na to, že jejich klient trpí mentálním postižením, což by znemožnilo jeho popravu. Soud odmítl ve prospěch muže zasáhnout.
Popravený muž byl odsouzený k hrdelnímu trestu za zastřelení jedné ženy při loupeži v roce 2000.
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Podle agentury AP se odsouzený muž před vykonáním popravy omlouval příbuzným zastřelené. Zhruba 30 vteřin po provedení injekce se přestal pohybovat a po 19 minutách byl prohlášen za mrtvého.
Texas v letošním roce popravil šest lidí a další dva se chystá usmrtit do konce roku.
Pikeová, která minulý týden přežila popravu ve státě Tennessee, si podle středečního prohlášení svých právníků uvědomuje, co se jí stalo, a je zmatená. Zatím není jasné, zda se jí justiční orgány znovu pokusí usmrtit. Stát Tennessee pozastavil ostatní popravy do konce roku.