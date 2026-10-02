V sibiřském městě zemřela žena nakažená morem, píší v Rusku. Úřady mlží

„Podle informací kanálu Mash se vědkyně vrátila z pracovní cesty do Burjatska. V tomto regionu, který se nachází poblíž hranic s Mongolskem, bylo dříve zaznamenáno ohnisko nákazy morem. Hlavními přenašeči infekce jsou tam sysli,“ uvádí kanál Mash.
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Podle webu The Moscow Times se u ženy po návratu ze služební cesty objevily příznaky zápalu plic. Lékaři měli zprvu podezření na těžký průběh onemocnění covidem-19, ale v nemocnici ji diagnostikovali mor. Žena byla připojena na plicní ventilaci, ale zachránit se jí nepodařilo.
V nemocnici podle kanálu Shot následně vyhlásili karanténu, pozastavili příjem i propouštění pacientů na několika odděleních a lidé, kteří byli se ženou v kontaktu, jsou pod lékařským dohledem. Nevykazují příznaky nákazy a výsledky jejich testů jsou negativní, píše Shot.
Úřady výskyt plicního moru nepotvrdily. Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev informoval jen o podezření na „vysoce nebezpečnou infekci“.
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Regionální vláda svolala mimořádné zasedání hygienicko-epidemiologické komise, kterého se podle Kobzeva zúčastnila šéfka úřadu dohlížejícího na zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor Anna Popovová.
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenáší ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou teplota, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, uvádí The Moscow Times.
Šelechov
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