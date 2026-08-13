Šagejev v minulosti velel diesel-elektrické ponorce Záporoží (U-01). Byla to jediná ponorka ukrajinského námořnictva, které ji získalo před třiceti lety v rámci dělení Černomořské flotily po rozpadu Sovětského svazu.
Velel jediné ukrajinské ponorce, zběhl k Rusům. Na Krymu ho roztrhala bomba
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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
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Na Máchově jezeře začne festival elektronické hudby. Vystoupí přes 50 umělců
O víkendu startuje dvoudenní festival elektronické hudby u Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Podle organizátorů vystoupí na třech pódiích přes 50 umělců. Akce Mácháč každoročně v létě přiláká...
Přijely z Prahy do Vídně, pak zmizely. Izraelskou matku s dcerou hledá i Mosad
Izrael a Rakousko pátrají po padesátileté Mali Yahalomiové a její třiadvacetileté dceři Liel, které zmizely během cesty po střední Evropě. Ženy odjely vlakem z Prahy do Vídně, kde se po nich v pátek...
Kde se v Praze dá stále koupat? Hygienici zakázali Šeberák, varují i před dalšími
Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Praze 4 Kunraticích, důvodem je masivní výskyt vodního květu sinic. Zároveň po měsíci zrušili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6, voda je...
Konec omezení. Na Kbelskou se po rekonstrukci vrátila auta, o dva dny dřív
Kbelská ulice na severovýchodě Prahy je po generální rekonstrukci. Plánovaných 45 dní oprav se podařilo o dva dny zkrátit, auta se do druhého opraveného pásu vrátila ve čtvrtek kolem půl páté...
Babiš obnoví národní koalici proti suchu. Voda se musí stát veřejným zájmem, řekl
Národní koalice pro boj se suchem vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda čtyři miliardy korun, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešní...
Plameny z pole na Klatovsku zasáhly i blízký les, hašení komplikoval vítr
Desítky hasičů bojovaly s plameny na poli a v sousedním lese u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahovali s deseti cisternami a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hašení jim...
Polsko zadrželo Rusa naverbovaného Moskvou. Plánoval vraždu, tvrdí Tusk
Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny Rusa naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím – americkým a ukrajinským....
Horolezec se zřítil v Prachovských skalách, vrtulník přistál mezi věže
Záchranářský vrtulník ve středu v Českém ráji přistál u zraněného horolezce přímo mezi skalami. Zdravotníci ho přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Manévr mezi pískovcovými věžemi...
Podíl uhlí na výrobě elektřiny v EU loni rekordně klesl, v Česku zůstává vyšší
Podíl uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii klesl loni na rekordní minimum. Tento pokles je spojen s rekordně nízkými hodnotami jeho produkce a spotřeby ve většině členských zemí, uvádí Eurostat....
Test eDokladů byl úspěšný, systém nezkolaboval, chválí si vládní zmocněnec
Zátěžový test aplikace eDoklady, který se odehrál dnes dopoledne a po poledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací, sdělila Digitální a...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
RECENZE: Jak sestry Geislerovy dostaly od táty kimona, líčí Dvě deci tuše
Japanolog Petr Geisler zemřel těsně před svými šedesátinami v roce 2009. Nyní jeho portrét natočila jedna z dcer, Ester Geislerová; vystupují v něm též její sestry Aňa a Lela i matka Věra Geislerová.
V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí
Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...