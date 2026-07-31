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V Saském Švýcarsku při bouřce zahynul člověk, tři další utrpěli vážná zranění

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  23:28

Ilustrační foto. | foto: Tereza Vlčková, iDNES.cz

Při silné bouřce v Saském Švýcarsku nedaleko hranic s Českem v pátek večer zahynul jeden člověk a tři další utrpěli vážná zranění, v letním divadle v Rathenu na ně spadl strom. Informovala o tom agentura DPA, podle které se neštěstí stalo na přístupové cestě ke skalnímu amfiteátru.

Fotky deníku Sächsische Zeitung ukazují také popadané stromy v hledišti.

Záchranáři na místě prohledávali popadané stromy a zlámané větve, neboť se domnívali, že pod nimi mohou být uvězněni další lidé. Areál je navíc ve skalách, což zásah komplikovalo. Okolnosti podle DPA zůstávají nejasné. Dosavadní bilance uvádí několik zraněných včetně tří vážně.

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Lázně Rathen leží na Labi mezi Bad Schandau a Pirnou, v okolí se nachází mimo jiné turisticky vyhlášený skalní útvar Bastei s vyhlídkovými plošinami. Letní divadlo Felsenbühne s asi 2000 místy patří rovněž k oblíbeným místům. Divadlo, které dnes večer chtělo uvést muzikálový horor Malý krámek hrůz, zrušilo všechna představení pro nadcházející dny.

Německá meteorologická služba (DWD) vydala varování před silnými bouřkami pro většinu Saska. Varování zmiňuje blesky či padající stromy.

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