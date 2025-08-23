V Salvadoru musí ředitelé škol nově dohlížet na oblečení a účesy žáků

Ve středoamerickém Salvadoru musí nově ředitelé škol dohlížet na oblečení a účesy žáků. Jedná se o jednu z novinek zavedených novou ministryní školství a armádní kapitánkou Karlou Triguerosovou. Podle agentury Reuters jsou některé sestřihy zcela zakázané. Za nedodržení nařízení hrozí ředitelům správní postih.
Fotogalerie3

V Salvadoru musí ředitelé škol nově dohlížet na oblečení a účesy žáků. | foto: AP

Triguerosová vydala tento týden vyhlášku, ve které nařizuje ředitelům, aby osobně vítali žáky při vstupu do školy. Při vítání mají také kontrolovat, zda mají čisté a spořádané oblečení a vhodný sestřih vlasů. Krok podpořil na sociálních sítích salvadorský prezident Nayib Bukele.

„Abychom vytvořili Salvador, o kterém sníme, musíme zcela přeměnit náš vzdělávací systém,“ uvedl prezident.

Ve vyhlášce, kterou Triguerosová sdílela na síti X, sice není jasně napsané, jaké účesy jsou zakázané, podle tisku se však jedná o některé populární sestřihy mezi mladými, například účes Edgard, protože mohou odkazovat na módu kriminálních gangů. Podle jedné z ředitelek, kterou citovala místní média, není také vhodné, aby se žákyně líčily.

„Při nedodržení nařízení je uděleno napomenutí“

Některé školy vyvěsily u vstupu i fotografie s povolenými a nepovolenými účesy. To je případ střední průmyslové školy INTI, kterou navštívila agentura AFP. „Při nedodržení nařízení je uděleno napomenutí,“ uvedl ředitel školy Otoniel Delgado. Při druhém napomenutí žák dostane také trest - pět hodin práce zdarma pro školu.

Triguerosová podle tisku objíždí místní školy, aby dohlížela na dodržování pravidel. U vchodů do škol stojí oblečená v maskáčích. Další novinkou, kterou zavedla ve funkci, jsou vlastenecká pondělí, kdy vyučování bude začínat pozdravem vlajce a zpěvem hymny.

Salvadorský diktátor Bukele může vládnout neomezeně, nechal změnit ústavu

Jmenování armádní kapitánky na post ministryně školství v polovině srpna vyvolalo kritiky ze strany odborů a specialistů na školství.

Novou ministryni dosadil do funkce prezident Bukele. Prezident, který stále častěji čelí kritice kvůli autoritářským sklonům, uvedl, že jmenováním vojačky chtěl přetrhat zavedené pořádky a dát impulz k transformaci školství.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

