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Záhadná krádež vrtulníku v Rakousku. Postrádá jej olympijský vítěz

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  17:47

Vrtulník Robinson R44. | foto: Profimedia.cz

Rakouská policie se už několik dnů snaží vyřešit případ vrtulníku ukradeného z malého letiště u Mauterndorfu v salcburském regionu Lungau. Stroj Robinson R44, který provozuje firma bývalého skokana na lyžích Thomase Morgensterna, byl naposledy lokalizován v pondělí časně ráno nad chorvatským ostrovem Pag.

Helikoptéra z rakouského vzdušného prostoru odletěla kolem 02:00 SELČ. Později proletěla nad Pagem, další informace o její poloze nejsou k dispozici, protože systémy, které by umožnily lokalizaci, měla vypnuté. Agentur APA píše, že zloději si pro krádež zřejmě záměrně vybrali noc, kdy jasně svítil měsíc. Podle majitele vrtulníku, místního podnikatele v gastronomii, se s tímto strojem nedá létat v noci. Policie předpokládá, že zloději letiště znali, a vyslýchá proto i lidi, kteří na něj mají přístup.

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Zástupce rakouského provozovatele vrtulníků Heli Austria Roy Knaus řekl, že bez potřebných dokladů není možné s helikoptérou legálně létat nebo ji prodat. To, že by se pachatelé někde v Evropě snažili prodat jednotlivé díly stroje, považuje za vyloučené.

Hodnota ukradeného vrtulníku se pohybuje mezi 400 000 a 500 000 eur (9,8 milionu až 12,2 milionu korun). Firma Thomase Morgensterna ho využívá k vyhlídkovým letům. Když se tento několikanásobný olympijský vítěz a mistr světa o krádeži helikoptéry dozvěděl, myslel si, že jde o špatný vtip a nevěřil lidem z letiště, kteří mu volali a oznámili, že do hangáru se kdosi vloupal.

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Když přijel na letiště v Mauterndorfu, hledal nejdříve skrytou kameru, která natáčí, jak se nechal nachytat. Až když k němu přišli policejní vyšetřovatelé, uvědomil si, že o žert opravdu nejde.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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