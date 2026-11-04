Američtí miliardáři a technologičtí giganti možná brzy změní strany, nadhodili mnozí uživatelé sociálních sítí poté, co si prohlédli výsledky amerických midterms.
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Šlachta chce, aby šli lidi znovu hlasovat. Referendum nestihl spojit s volbami
Obyvatelé Pohořelic na Brněnsku se měsíc po komunálních volbách opět vydají k urnám. Hlasování inicioval místní zastupitel, senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, který si společně s...
Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr
Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...
Dvoutisícový příspěvek k penzi, který navrhuje vláda, dostanou i poslanci
Jednorázový mimořádný dvoutisícový příspěvek k penzi, který navrhuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, dostanou i poslanci, kteří už pobírají důchod, upozornila šéfka poslaneckého klubu STAN...
Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....
První černoch v čele Sněmovny? Jeffries má nakročeno k přepsání amerických dějin
Demokrat Hakeem Jeffries míří do čela americké Sněmovny reprezentantů a může se stát prvním černochem v této funkci. Jeho strana od něj očekává, že ji sjednotí a povede do střetu s republikánským...
Američané hlasovali proti nenávisti, zní z Madridu. Tusk řekl, co by Trumpovi poradil
Americká administrativa zůstává po vítězství demokratů v kongresových volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle šéfa španělské vlády...
Zákon má zajistit bezpečnější on-line prostředí, řeší i mazání příspěvků
Poslanci schválili nový zákon o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Upravuje pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti....
Masakr, trest za rostoucí ceny a Trumpův chaos, píšou v USA o fiasku republikánů
Američtí voliči nevídaným způsobem potrestali prezidenta Donalda Trumpa za rostoucí ceny a jeho chaotickou politiku, shodují se americká média v komentářích k výsledkům kongresových voleb. K...
Jste našimi nejoblíbenějšími sousedy, řekl Tusk po jednání s Babišem
Premiér Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. „Polsko je jedním z nejbližších a nejvýznamnějších partnerů Česka,“ uvedl Babiš. Tusk následně Českou republiku...
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Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru
Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...
Nepřestaneme, ani až přijdou stroje. Veteráni se bouří proti Trumpovu oblouku
Na trávníku uprostřed rušného kruhového objezdu Memorial Circle ve Washingtonu se každý všední den schází skupinka veteránů, aby protestovala proti plánu na výstavbu vítězného oblouku, který tam má...