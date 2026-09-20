Šéfka volební komise Ella Pamfilovová uvedla, že tento údaj odpovídá sečtení necelých 14 procent hlasů.
Podle průzkumu provládního střediska VCIOM u hlasovacích místností získá Jednotné Rusko 49,4 procenta hlasů, Komunistická strana Ruské federace (KPRF) 14,2 procenta hlasů, nacionalistická Liberálnědemokratická strana (LDPR) 10,7 procenta, středopravá strana Noví lidé 9,7 procenta a středolevá strana Spravedlivé Rusko 6,6 procenta. Volební účast byla podle ústřední komise přes 56,6 procenta.
|
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Parlamentní volby se odehrály prakticky bez reálné opozice vůči politice prezidenta Putina, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 zaútočila na sousední Ukrajinu. Čtveřice dalších zmíněných stran je formálně opoziční, ale ve svých postojích loajální ke Kremlu.
Volby se konaly v době, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce. Někteří politici skončili ve vězení nebo byli nuceni uprchnout do zahraničí.
|
Rusům vyplnili volební lístky předem. Koho jsme asi volili? ptají se
Rusko poprvé uspořádalo volby také na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace. Kyjev toto hlasování odsoudil jako nelegální a vyzval zahraniční vlády, aby výsledky neuznaly.
Mluvčí Evropské komise Christian Wigand označil hlasování v okupovaných regionech za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Ukrajinský portál NV napsal, že v okupovaných regionech byli obyvatelé vystaveni přímému i nepřímému nátlaku, aby se hlasování zúčastnili.
|
Transparentní nejsou, ale je to minimum, co můžeme udělat. Rusové v Česku volili
Protiválečná opoziční strana Jabloko, které úřady účast ve volbách zakázaly, i další skupiny během voleb podle dřívějších informací agentury DPA hlásily případy porušení volebních pravidel. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která obvykle na volby dohlíží, do Ruska pozvána nebyla, Moskva ji viní z dvojího metru. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické.
Volby se konaly na pozadí pokračující ruské války proti Ukrajině a starosta metropole Sergej Sobjanin uvedl, že ukrajinská armáda od soboty vyslala na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu. Úder označil za dosud největší nepřátelský útok na hlavní město. Ukrajina mezitím informovala o pokračujících ruských útocích na její území.