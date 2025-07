V Rusku se páchá nejvíce těžkých zločinů za 15 let. Trestanci se vracejí z války

Autor:

V Rusku za prvních šest měsíců letošního roku úřady zaznamenaly 333 251 těžkých a zvláště těžkých trestných činů. Je to rekordní údaj za posledních 15 let, uvedl server The Moscow Times s odvoláním na údaje zveřejněné statistickým úřadem. Nárůst závažné kriminality se odehrává na pozadí návratu trestanců z války proti Ukrajině, upozornil.