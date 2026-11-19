„Prezident po setkání s Trumpem odcházel ve výborné náladě,“ líčil novinář Rossija 1. Ruská státní televize opakovaně pouštěla záběry šéfa Bílého domu, jak kráčí Putinovi vstříc, a vracela se k momentu, kdy ruského lídra označil za přítele. Divákům ho servírovala jako důkaz prezidentovy výjimečné pozice a přízně amerického vůdce.
Označení „historická schůzka“ kremelská média opakovala s mimořádnou intenzitou. Ve vysílání ruských státních kanálů ve čtvrtek zaznívalo téměř každých 30 sekund, uvádí portál Digi24.
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„Mohou z toho vzejít úžasné věci.“ Trump jednal s Putinem, nazval ho přítelem
Ruští reportéři připomínali Trumpova slova o tom, že oba státy pokládají důležité základy pro úspěšná jednání, a vyzdvihovali také zájem tisíců Číňanů, kteří lemovali silnice v naději, že zahlédnou Putina.
Ruská média schůzku tří lídrů vykreslovala také jako „novou Jaltu“. Přirovnávala ji k setkání Josifa Stalina, Franklina D. Roosevelta a Winstona Churchilla v roce 1945, na němž se představitelé vítězných mocností fakticky dohodli na rozdělení světa do sfér vlivu.
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Ruští propagandisté zároveň budovali obraz Putina jako jednoho z nejvýznamnějších světových státníků. Televize zdůrazňovala, že na summitu chyběla Evropa, kterou označovala za „Starý svět“, a připomínala také pochvalu od Si Ťin-pchinga. Čínský vůdce Putinovi řekl, že vypadá velmi dobře.
Obraz Putinova výsadního postavení přitom narušovaly středeční události. Během prvního dne summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) se totiž ruský prezident ocitl stranou a při společném fotografování v jednu chvíli nesměl stát vedle Trumpa a Siho. Čínský prezident navíc na letišti osobně přivítal amerického vůdce, Putina nikoli.
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Velký prostor v ruském éteru dostala také údajná blízkost mezi Putinem a Trumpem. Ruské stanice připomínaly i rychlou dohodu o dodávkách nafty do USA. O tom, že americké společnosti ruské palivo odmítly, pomlčely.
Stanice Rossija 24 se věnovala i rozmístění vlajek a židlí u jednacího stolu, přičemž zdůrazňovala, že trojice lídrů bude jednat jako rovnocenná.
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Moskva se snažila podpořit dojem stejného postavení všech tří mocností také dalšími detaily. Reportéři upozorňovali, že název summitu napsali v ruštině, angličtině a čínštině a vyzdvihovali, že Putin seděl naproti Trumpovi. Připomínali rovněž, že všechny tři země jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN a vítězi druhé světové války.
Naštvaný Lavrov
Zatímco summit ve čtvrtek ve vysílání dostal mimořádný prostor, útok na Kerčský most, který ruská média s oblibou označují za Putinův most, odbyla moderátorka za deset sekund. Suchým tónem divákům oznámila, že „síly kyjevského režimu“ zahájily nový útok a doprava na mostě se zastavila.
Zpravodajství poté pokračovalo reportážemi o ruských technologiích, které „nemají ve světě obdoby“, a o nebývalém růstu ekonomiky. Televize vykreslovala Rusko jako jednu z největších světových ekonomik a citovala ruského prezidenta, podle něhož je země připravena sdílet své pokročilé technologie se strategickými partnery.
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Putin ve čtvrtek přiznal poškození silniční části Krymského mostu. Odmítl také možnost energetického příměří, tedy zastavení útoků na ukrajinskou energetiku před zimou. „Odpovíme na tyto útoky. Chci, aby o tom všichni věděli. Předpokládám, že naše odvetné kroky budou mnohem bolestivější – a most samozřejmě opravíme,“ prohlásil.
Zatímco propaganda vykreslila summit jako triumf diplomacie, samotný ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek příliš nadšeně nepůsobil. Podrážděně odbyl otázku kremelského reportéra Pavla Zarubina, který se ho ptal, zda trojstranná schůzka v Pekingu dopadla dobře.
Zarubin, jenž pracuje pro státní televizní a rozhlasovou společnost VGTRK, zveřejnil záznam rozhovoru na svém kanálu. Lavrov mu odpověděl: „Proč se ptáte, jestli dopadla dobře, nebo ne?“ a odešel.
Lídři po jednání vydali čtyřbodovou Mírovou deklaraci, v níž se zavázali k dialogu o snížení jaderného nebezpečí a plánům na zvýšení produkce a dodávek ropných produktů. Si Ťin-pching označil rozhovory za pozitivní, konstruktivní a plodné, Putin za otevřené a užitečné.
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Si jednal s Trumpem a Putinem. Po schůzce vydali Mírovou deklaraci
Ruský prezident by si přál, aby podobná trojstranná setkání pokračovala. Podle něj panovala uvolněná atmosféra, která umožnila lídrům lépe si porozumět, a Si zdůraznil, že všechny tři země spojuje zájem na zachování světového míru.
Prezidenti se věnovali válce na Ukrajině, situaci na Blízkém východě a Korejském poloostrově, tyto otázky však do deklarace nezahrnuli. Putin tvrdil, že Trump chce ukončit válku na Ukrajině a zlepšit vztahy s Ruskem, což podle něj dává důvod k optimismu. Shodu lídři našli také v kritice Mezinárodního trestního soudu (ICC), který podle nich nesmí zneužívat své pravomoci. Soud přitom na Putina vydal zatykač kvůli ruské invazi.