Rijád den po útoku Húsíů na letiště hlásí další explozi

Jemenští povstalci Húsíové zase podle agentury AP hlásí další útok ze strany Saúdské Arábie na letiště v Saná, které mají pod kontrolou.
O výbuchu AFP informovala s odvoláním na vlastní redaktory. Kde přesně k explozi došlo a jaké jsou její následky, není zřejmé.
Australské velvyslanectví dříve během dne vyzvalo své občany nacházející se v saúdskoarabsk anké metropoli, aby se ukryli. Už v sobotu před cestami na letiště v Rijádu své občany varovaly například Spojené státy, Británie nebo Německo.
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Letiště v Rijádu znovu terčem Húsíů. Dvanáct lidí zemřelo, stovky zraněných
O dopadech úderu na letiště v Saná také zatím nejsou známé podrobnosti. V sobotu zde podle povstalců saúdskoarabské útoky dva lidi zabily a další dva zranily.
Ještě výrazně horší následky měl sobotní útok raketou na mezinárodní letiště v Rijádu, který se stal nejkrvavějším v arabských zemích Perského zálivu od začátku války s Íránem koncem února. Saúdská Arábie z něj obvinila právě jemenské rebely. Ti se k němu zatím nepřihlásili.
Na vzdušný přístav v Rijádu však Húsíové útočí opakovaně. Saúdská Arábie totiž vede koalici, která bojuje proti nim a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rebelové napojení na Írán ovládají velké části Jemenu včetně metropole Saná.