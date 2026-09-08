Portál 5min.at napsal, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl žádná zranění.
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Motorkář po střetu na Novojičínsku bojoval o život, krvácení zastavovali svědci
Portál 5min.at napsal, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl žádná zranění.
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Motorkář po střetu na Novojičínsku bojoval o život, krvácení zastavovali svědci
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Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Poslanci znovu schvalují změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků, která umožní jejich snadnější výměnu, i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci...
Dnes slaví 57. narozeniny, nikdo s jistotou ale neví, zda je nejvyšší íránský vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Od jara, kdy převzal moc, se neukázal na veřejnosti. Souputník režimu vypráví o...
V Ceutě zůstává na dva tisíce nezletilých migrantů. V úterý to na tiskové konferenci vlády uvedl ministr Ángel Víctor Torres. Podle něj je cílem vlády, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám. Dodal...
V Korutanech na jihu Rakouska v úterý zahynul 35letý motorkář z Česka, při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Guttaringem a...
Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odmítli, aby se Sněmovna přednostně zabývala tím, že Evropská komise firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského...
Švédsko v neděli čekají parlamentní volby. A brzy se může dočkat i nové levicové vlády. Ačkoliv pravicový kabinet premiéra Ulfa Kristerssona v posledních dnech posiluje, v průzkumech stále vede...
Na Karlově náměstí v centru Prahy dnes odpoledne srazila tramvaj čtyřletou dívku. Provoz v lokalitě byl zhruba půl hodiny oboustranně uzavřen. K podobné nehodě došlo také ve Švehlově ulici v Praze...
Komunální volby v Praze by podle srpnového volebního modelu vyhrála koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) se ziskem 23,4 procent hlasů. Za ní by se s těsným odstupem umístilo hnutí STAN a ANO....
V Praze v srpnu scházely plastové karty pro MHD Lítačka nutné pro výměnu těch, kterým skončila platnost. Důvodem byl zvýšení zájem o výměnu. Nyní již jsou dodávky obnoveny a karet je dostatek.
Íránské revoluční gardy v úterý oznámily, že se v Hormuzském průlivu zmocnily moderní americké bezposádkové ponorky. Uvedly to v prohlášení vysílaném íránskou státní televizí, přičemž ponorku...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Historické vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku, kde získala rekordních 43,8 procenta hlasů, staví region před bezprecedentní experiment. Pokud AfD sestaví vládu s tichou...
Česko v úterý zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota v úterý dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji...