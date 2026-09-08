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Český motorkář zemřel v Rakousku, při předjíždění narazil do protijedoucího auta

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  19:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Korutanech na jihu Rakouska v úterý zahynul 35letý motorkář z Česka, při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Guttaringem a Möselem.

Portál 5min.at napsal, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl žádná zranění.

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