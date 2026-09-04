Rakouské dívky už ve škole nesmějí nosit šátek. Mladí socialisté se bouří

Pokud si dívka mladší čtrnácti let bude v rakouské škole v souladu s islámskými tradicemi zakrývat hlavu, třídní učitel by ji měl nejdříve požádat, aby si šátek sundala. Pokud to neudělá, vedení školy informuje rodiče a bude žádat dodržování zákona.
Ten přijal parlament loni v prosinci a vláda ho zdůvodnila ochranou dívek před sociálním či náboženským nátlakem. Za porušování zákazu hrozí pokuty až 800 eur (asi 19 tisíc korun).
|
Zákaz šátků na školách v Rakousku pobouřil muslimy. Mluví o diskriminaci
Rakouský ministr školství Christoph Wiederkehr nicméně očekává, že zákaz bude většina dívek dodržovat. A doufá, že islámská náboženská obec (IGGÖ) dodržování zákona podpoří. Její šéf Ümit Vural však nedávno v rozhovoru pro televizi ORF vyjádřil pochopení pro odpor proti tomuto zákazu. Na webových stránkách IGGÖ se také uvádí, že školy nesmí s dívkami hovořit o šátcích bez přítomnosti rodičů.
V současné době není podle agentury APA jasné, kolik dívek v tomto věku šátky nosí, podle starších studií ministerstva školství je jich několik tisíc.
|
Přišlo vaše dítě v šátku? Pokuta. Rakousko zavádí tresty pro nespolupracující rodiče
Zavedení zákazu nošení šátků na školách schválil rakouský parlament už v roce 2019. V roce 2020 však ústavní soud rozhodl, že zákon je namířen proti konkrétnímu náboženství – islámu – a porušuje tak náboženskou neutralitu státu. I nyní se očekává, že nový zákon někteří jeho kritici napadnou u ústavního soudu.
Už v červenci soud dostal takové stížnosti, ale zamítl je s tím, že zákon ještě nenabyl účinnosti. IGGÖ už podle místních médií kontaktovali rodiče, kteří se proti zákazu chtějí bránit soudně. Islámská obec uvedla, že tyto rodiče podpoří.