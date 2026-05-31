V Rakousku u českých hranic blesk zapálil věž zámku, jinde silný vítr vyvracel stromy

Autor: ,
  21:00
Při bouřkách, které se v neděli v podvečer přehnaly nad několika rakouskými regiony, vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Blesk zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem, informoval portál MeinBezirk. Severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě na mokré silnici dva lidé, píše agentura DPA.

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Do Dobersbergu se sjeli hasiči z okolních obcí a hasili oheň z výsuvného žebříku. V tomto regionu také vyvrácený strom zasáhl auto. Jeho řidička utrpěla lehké zranění. Na dálnici směřující na západ od Vídně popadaly stromy a poškodily několik aut.

V Salcbursku mělo za bouřky problémy mnoho lidí provozujících vodní sporty. Na Fuschlsee se částečně potopila plachetnice. Pohřešovalo se několik lidí, po bouřce se ale našli. Vodní záchranáři pomáhali malým loďkám také na Wolfgangsee a Mondsee.

Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice.

Česko zasáhnou bouřky a silný vítr, meteorologové varují i před záplavami

V městečku Bruchsal nedaleko západoněmeckého Karlsruhe se srazila dvě protijedoucí auta kvůli takzvanému aquaplaningu. Řidič, který ztratil kontrolu nad řízením, naboural auto v protisměru. Zemřel v něm řidič i jeho spolujezdkyně. Dalšího člověka odvezl vrtulník do nemocnice s těžkým zraněním.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

