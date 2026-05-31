Blesk zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem, informoval portál MeinBezirk. Severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě na mokré silnici dva lidé, píše agentura DPA.
Do Dobersbergu se sjeli hasiči z okolních obcí a hasili oheň z výsuvného žebříku. V tomto regionu také vyvrácený strom zasáhl auto. Jeho řidička utrpěla lehké zranění. Na dálnici směřující na západ od Vídně popadaly stromy a poškodily několik aut.
V Salcbursku mělo za bouřky problémy mnoho lidí provozujících vodní sporty. Na Fuschlsee se částečně potopila plachetnice. Pohřešovalo se několik lidí, po bouřce se ale našli. Vodní záchranáři pomáhali malým loďkám také na Wolfgangsee a Mondsee.
Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice.
V městečku Bruchsal nedaleko západoněmeckého Karlsruhe se srazila dvě protijedoucí auta kvůli takzvanému aquaplaningu. Řidič, který ztratil kontrolu nad řízením, naboural auto v protisměru. Zemřel v něm řidič i jeho spolujezdkyně. Dalšího člověka odvezl vrtulník do nemocnice s těžkým zraněním.
