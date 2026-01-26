V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu 14letý chlapec z Česka

Šéf horské policie Bernhard Magritzer uvedl, že chlapec sjel z okraje sjezdovky a zřítil se několik metrů ze suťového svahu. Přestože měl na sobě helmu, utrpěl vážná zranění hlavy, uvedl Magritzer. K nehodě došlo kolem poledne.
Podle Oberösterreichische Nachrichten byl hoch na hoře Feuerkogel s otcem ve skupině asi 20 lidí z České republiky. Dva členové lyžařské hlídky horské záchranné služby se ho asi hodinu snažili resuscitovat. Chlapec však těžkým zraněním podlehl. Jeho tělo bylo do údolí transportováno policejním vrtulníkem.