V přístavu v rumunské Konstanci explodoval námořní dron

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Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata
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Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
Poslanci volí šestici členů Rady České televize, nového veřejného ochránce práv a znovu místopředsedu Sněmovny. „Rozhodujeme o tom, komu svěříme dohled nad jednou z nejvýznamnějších veřejnoprávních...
Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.
Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané ráno narazil vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly zhruba dvě desítky lidí, několik se jich lehce...
V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron, informovala místní média. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ stroje, který se používá ve válce na Ukrajině a není součástí...
Japonsko plánuje do roku 2050 nahradit až čtrnáct dosluhujících jaderných reaktorů za nové. Chce jimi pokrýt rostoucí domácí poptávku po elektřině a zároveň lépe čelit zvyšujícím se geopolitickým...
Babické procesy z padesátých let stály život víc lidí než jen Václava Drbolu a Jana Bulu, kteří budou v sobotu v Brně blahořečeni. Mezi zatčenými a odsouzenými bylo dalších 107 lidí, zejména rolníků...
Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v...
Severomořský ostrov Sylt chce přejmenovat železniční násep, který ho spojuje s pevninou. Napříště by měl být známý jako Syltský násep. Dosud se mu říkalo Hindenburgův podle německého prezidenta Paula...
Slovenský premiér Robert Fico i ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradili proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara, který ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko...
Rodiče ho často považují za bezpečný komunikační nástroj. Jenže podle expertů se z WhatsAppu dávno stala plnohodnotná sociální síť se stejnými riziky jako Facebook nebo Instagram. A právě pocit...
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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) se chce zaměřit na domácnosti, které zneužívají sociální dávky. Hodlá proto vybudovat speciální takzvanou sociální kobru, která by příjemce...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela jednu z restaurací v českobudějovickém obchodním centru IGY. Její zázemí bylo plné švábů, kteří lezli po podlaze, surovinách i čerstvé zelenině....