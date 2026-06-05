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V přístavu v rumunské Konstanci explodoval námořní dron

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  10:46
V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron, informovala místní média. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ stroje, který se používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Incident se obešel bez obětí, uvedly úřady.

Rumunský přístav Konstanca (18. března 2026) | foto: Profimedia.cz

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Konstanca

Konstanca

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Témata: Dron

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