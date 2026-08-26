„Státní zástupce musí do čtvrtečního poledne rozhodnout, zda požádá o vazbu pro muže, nebo zda bude propuštěn,“ sdělilo státní zastupitelství ve svém prohlášení k nově zadrženému. Další podrobnosti k němu neuvedlo.
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Útočník s mečem na švédské škole zranil několik lidí a jednoho zabil, uvedla policie
Podle zpráv médií byl útočník studentem střední školy. Jeho motiv zůstává nadále nejasný. Švédská policie podle médií vyšetřuje i to, zda byl útočník zapojen do internetových komunit propagujících školní násilí.
Útoky na školy jsou ve Švédsku relativně vzácné, v posledních letech však země zažila několik závažných incidentů. V říjnu 2015 zaútočil maskovaný muž ozbrojený mečem na školu v Trollhättanu na jihozápadě země. Zabil učitele a dva studenty a další dva lidi zranil, než ho policie zastřelila.
V únoru 2025 se ve Švédsku odehrála nejhorší střelba v historii země. Útočník v centru pro vzdělávání dospělých Campus Risbergska v Örebru zastřelil deset lidí. Dalších šest lidí utrpělo střelná zranění.