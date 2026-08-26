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Švédsko zatklo kvůli útoku ve škole dalšího muže. Podezřívá ho z napomáhání k vraždě

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  10:35
Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...

Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve švédském městě Fagersta severozápadně od Stockholmu, informují tamní úřady. Radnice dále uvedla, že policie pachatele postřelila a zadržela. Zranění jsou nejméně tři chlapci. Nyní jsou v péči lékařů, zranění dvou z nich jsou vážná, píší místní média. | foto: AP

Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...
Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...
Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...
Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...
7 fotografií
Několik dní po útoku mečem na studenty na střední škole ve švédském městě Fagersta byl zatčen další muž. Podezřelý je z napomáhání k vraždě 18letému mladíkovi, který při útoku zabil 17letou dívku a zranil tři studenty ve věku 12 až 17 let. Samotný útočník je od víkendu ve vazbě a je obviněn z vraždy a pokusu o vraždu.

„Státní zástupce musí do čtvrtečního poledne rozhodnout, zda požádá o vazbu pro muže, nebo zda bude propuštěn,“ sdělilo státní zastupitelství ve svém prohlášení k nově zadrženému. Další podrobnosti k němu neuvedlo.

Útočník s mečem na švédské škole zranil několik lidí a jednoho zabil, uvedla policie

Podle zpráv médií byl útočník studentem střední školy. Jeho motiv zůstává nadále nejasný. Švédská policie podle médií vyšetřuje i to, zda byl útočník zapojen do internetových komunit propagujících školní násilí.

Útoky na školy jsou ve Švédsku relativně vzácné, v posledních letech však země zažila několik závažných incidentů. V říjnu 2015 zaútočil maskovaný muž ozbrojený mečem na školu v Trollhättanu na jihozápadě země. Zabil učitele a dva studenty a další dva lidi zranil, než ho policie zastřelila.

V únoru 2025 se ve Švédsku odehrála nejhorší střelba v historii země. Útočník v centru pro vzdělávání dospělých Campus Risbergska v Örebru zastřelil deset lidí. Dalších šest lidí utrpělo střelná zranění.

Střední školy
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