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Z vítězství AfD se v Polsku mohou radovat jen idioti a zrádci, napsal Tusk

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  23:06
Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Z vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se podle polského premiéra Donalda Tuska mohou těšit jen idioti nebo zrádci. Uvedl, že v polské krajně pravicové straně Konfederace a národně konzervativní straně Právo a spravedlnost (PiS) se „pár takových najde“.

Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála podle prognóz hlasování s více než 44 procenty hlasů.

„V Polsku se z vítězství AfD v Německu mohou radovat jen idioti nebo zrádci,“ napsal Tusk. Očekávané vítězství AfD v zemských volbách vyvolávalo v Polsku již dopředu nervozitu.

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Část představitelů AfD totiž v minulosti vyjadřovala kontroverzní postoje k německé minulosti a vztahům s Polskem. Zároveň v Polsku panují obavy, že AfD bude prosazovat vstřícnější vztahy k Rusku a snažit se v Evropě měnit dosavadní převážně proukrajinskou bezpečnostní politiku.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski minulý týden reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru. Podle Sikorského by takový krok měl „vážné důsledky“ i pro Polsko.

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