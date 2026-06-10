V parku v centru Chicaga se objevil hořící kříž, černochy to znepokojilo

Na záběrech pořízených z projíždějícího auta je vidět kříž v plamenech, opřený o strom v oblíbeném parku poblíž Michiganského jezera. Chicagský hasičský sbor potvrdil, že zapálený předmět byl kříž, a uvedl, že hasiči požár uhasili.
Třiačtyřicetiletá Keinika Carltonová řekla, že hořící kříž spatřila, když se v autě s dcerou a tchyní vracely domů. Uvedla, že v tu chvíli cítila šok, smutek, znechucení, ale i zvědavost.
„Je to rasová věc? Je to náboženská věc? Jako černošky nás samozřejmě hned napadlo, že jde o rasovou záležitost, protože pálení křížů je známou taktikou a aktem násilí namířeným proti černošským Američanům na Jihu,“ řekla Carltonová.
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Žena odhaduje, že kříž byl vysoký přibližně 1,80 metru. Ona ani její příbuzné nic podobného nikdy neviděly, a to včetně její tchyně, která vyrůstala v jižanském státě Kentucky. Dvaadvacetiletá Alyna Carltonová si nikdy nemyslela, že něco podobného v životě uvidí. „Trochu mi to otevřelo oči. Uvědomila jsem si, že minulost není tak vzdálená,“ řekla.
Soudci Nejvyššího soudu v roce 2003 rozhodli, že z prvního dodatku americké ústavy vyplývá, že je možné zakázat pálení křížů tehdy, když je jeho cílem zastrašování. Takový čin podle nich totiž představuje „obzvláště agresivní formu zastrašování“.