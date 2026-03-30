V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Jeho krajan se zabil na útěku

Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Server ABC napsal, že podle dosavadního vyšetřování se oba muži začali hádat po společném pití alkoholu. Spor pak vyústil v násilí. Oběť byla nalezena mrtvá ve svém domě, zatímco druhý muž, který je hlavním podezřelým, se z místa vzdálil, vypověděla partnerka oběti. Ta rovněž uvedla, že slyšela výstřel, když byla ve vedlejší místnosti.
Podezřelý z místa činu uprchl v autě oběti, které policie později našla u lesa opuštěné. Policie také uvedla, že oběť měla řeznou ránu na krku, pravděpodobně způsobenou zbraní. Úřady nakonec potvrdily, že podezřelý z vraždy Čecha v Carmen del Paraná si vzal život střelnou zbraní, když ho zahnala do kouta policie, uvedl komisař Hilario Godoy pro web UH.
Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Server ABC také napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal obětí krádeže, což je podle vyšetřovatelů jeden z faktorů, který prověřují v souvislosti s úmrtím.