Účastníci skupiny založili humanitární fondy, přes které získávali humanitární pomoc z Turecka. Tu deklarovali jako zboží určené lidem postiženým válkou, kterou proti Ukrajině vede pátým rokem Rusko. Zboží však nekončilo u potřebných, ale na stáncích na trhu v Oděse zvaném Sedmý kilometr, kde bylo rozprodáváno za hotové. Policie odhadla, že skupina dovezla asi 50 tun zboží za 44 milionů hřiven (asi 21 milionů korun).
Ve skupině působili zástupci dobročinných fondů, manažeři, kteří měli na starosti odbyt, řidiči převážející zboží i finančníci. Organizátorem byl bývalý celník, který využíval své styky a znalosti k obcházení zákonů a předpisů.
Policisté zatkli tři členy skupiny a obvinili je ze zneužívání humanitární pomoci k vlastnímu obohacení, dodal RBK-Ukrajina.
Místní server Dumskaja tvrdí, že do věci mohou být zapleteni lokální politici: jeden z dobročinných fondů, figurujících v případu, totiž sídlí na stejné adrese jako oblastní kancelář opoziční strany bývalé premiérky Julije Tymošenkové.