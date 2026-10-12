Čtyřicetiletá Marinová byla finskou premiérkou mezi lety 2019 a 2023. Poté opustila domácí politiku, aby pracovala jako strategická poradkyně v Institutu Tonyho Blaira.
V rozhovoru pro italský list Corriere della Sera uvedla, že návrat do politiky neočekává, byla by však k dispozici v případě nouze. „Například pokud by na nás zaútočilo Rusko,“ řekla.
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Marinová uvedla, že hrozbu ze strany východního souseda Finska bere vážně, neboť ruský prezident Vladimir Putin chce obnovit moc Ruska.
Podle expremiérky hrozí, že brzy napadne další evropské země. „Nikdo není v bezpečí,“ tvrdí.
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Vyzvala k rychlejší modernizaci evropských armád. Vyvinout se podle ní musí zejména technologie dronů. Podle Marinové by také měly být sestřelovány ruské stíhačky porušující evropský vzdušný prostor.
Někdejší předsedkyně finských sociálních demokratů stále v čele finské vlády v době mezinárodních krizí. Svou zemi provedla pandemií covidu a v dubnu 2023 ji také v reakci na ruský vpád na Ukrajinu dovedla do NATO.