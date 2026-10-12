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V nouzi, třeba po útoku Ruska. Hvězdná Marinová promluvila o návratu do politiky

Autor:
  15:44
Finská expremiérka Sanna Marinová (18. srpna 2026)

Finská expremiérka Sanna Marinová (18. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Finská expremiérka Sanna Marinová (28. dubna 2026)
Sanna Marinová (12. dubna 2025)
Sanna Marinová (20. února 2025)
Sanna Marinová (12. dubna 2025)
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Bývalá finská premiérka Sanna Marinová uvedla, že by byla připravena vrátit se do politiky, pokud by Finsko bylo ohroženo a ocitlo se v nouzi. Zemi příští rok v dubnu čekají parlamentní volby a sociální demokraté, které Marinová dříve vedla, jsou nyní podle průzkumů favority.

Čtyřicetiletá Marinová byla finskou premiérkou mezi lety 2019 a 2023. Poté opustila domácí politiku, aby pracovala jako strategická poradkyně v Institutu Tonyho Blaira.

V rozhovoru pro italský list Corriere della Sera uvedla, že návrat do politiky neočekává, byla by však k dispozici v případě nouze. „Například pokud by na nás zaútočilo Rusko,“ řekla.

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Marinová uvedla, že hrozbu ze strany východního souseda Finska bere vážně, neboť ruský prezident Vladimir Putin chce obnovit moc Ruska.

Podle expremiérky hrozí, že brzy napadne další evropské země. „Nikdo není v bezpečí,“ tvrdí.

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Vyzvala k rychlejší modernizaci evropských armád. Vyvinout se podle ní musí zejména technologie dronů. Podle Marinové by také měly být sestřelovány ruské stíhačky porušující evropský vzdušný prostor.

Někdejší předsedkyně finských sociálních demokratů stále v čele finské vlády v době mezinárodních krizí. Svou zemi provedla pandemií covidu a v dubnu 2023 ji také v reakci na ruský vpád na Ukrajinu dovedla do NATO.

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