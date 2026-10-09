V Norsku předají Nobelovu cenu za mír. Trump tentokrát s výhrou nepočítá

Zájem médií a veřejnosti o ocenění zvyšuje americký prezident Donald Trump, který se letos stejně jako loni vyjádřil, že by si cenu zasloužil on sám. Loni výbor Trumpa rozlítil, když upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
Letos Trump podle odhadů expertů šanci nemá kvůli válce, kterou od konce února vedou Spojené státy a Izrael proti Íránu. Výbor se navíc podle některých z nich může chtít vůči americkému prezidentovi vymezit tím, že vybere silnou osobnost či instituci, jejichž postoje americký prezident dlouhodobě kritizuje. Mohlo by jít o papeže Lva XIV., Mezinárodní trestní soud (ICC) či Mezinárodní soudní dvůr (ICJ).
|
„Asi by to nedali někomu, jako jsem já.“ Trump letos v zisk Nobelovy ceny nevěří
Ve hře jsou ale i zcela nekontroverzní kandidáti, jako organizace Save the Children snažící se o pomoc dětem v ozbrojených konfliktech, nebo súdánská komunitní skupina poskytující pomoc za občanské války Emergency Response Rooms (ERR).
Nobelovský týden zahájilo v pondělí předání ceny za fyziologii a lékařství, následovaly fyzika, chemie a literatura. Příští pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.
|
Nobelova cena 2026: přehled vítězů a termíny vyhlášení dalších laureátů