Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Evropě se objevila smrtící droga s tváří Donalda Trumpa, varuje Nizozemsko

Autor: ,
  9:58

Syntetická droga podobná extázi s ve tvaru obličeje Donalda Trumpa se objevila v Nizozemsku. (29. srpna 2028) | foto: Trimbos Institut NL

Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin (PMMA) a mohou být životu nebezpečné.

Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit.

PMMA se do určité míry podobá methylendioxymethamfetaminu (MDMA), aktivní látce běžně obsažené v tabletách extáze, jeho účinek se ovšem projevuje se zpožděním, což zvyšuje riziko předávkování. Několik hodin po požití PMMA mohou uživatele náhle postihnout nevolnost, zrychlený srdeční tep, křeče a extrémně zvýšená tělesná teplota.

Institut zveřejnil fotografie nebezpečných tablet na svém webu. Na přední straně tablety je vyražen Trumpův obličej, na zadní slovo „Trump“ a písmena „NL“ poukazující na Nizozemsko (Nederland). Na jedné z tablet je zelený obličej, na další obličej žlutý. Institut uživatele vyzval, aby tyto tablety v žádném případě nekonzumovali.

GIBS zajistila přes deset litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista

Výroba, prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné, přesto je tato taneční droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Podle zprávy nizozemské vlády z roku 2024 ji ročně užilo přibližně 550.000 lidí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

V Evropě se objevila smrtící droga s tváří Donalda Trumpa, varuje Nizozemsko

Syntetická droga podobná extázi s ve tvaru obličeje Donalda Trumpa se objevila...

Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují...

29. srpna 2026  9:58

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

29. srpna 2026  9:44

V noci nejvíc pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech

ilustrační snímek

V Česku od pátečního večera spadlo místy až 25 milimetrů srážek, ještě víc pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Na síti X o tom v sobotu informoval Český hydrometeorologický...

29. srpna 2026  9:30

Aliance je schopná okamžitě bránit své území, říká český velvyslanec při NATO

Diplomat a nový velvyslanec České republiky při NATO David Konecký

Severoatlantická aliance (NATO) je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, řekl český velvyslanec při NATO David Konecký. Rozsáhlý konflikt mezi NATO...

29. srpna 2026  9:21

Německá vláda prosazuje celoevropskou akci proti čínské konkurenci v autoprůmyslu

ilustrační snímek

Německé vládní strany volají po posílení evropské ochrany před nekalou soutěží a po opatřeních na podporu výrobců automobilů. Podle parlamentních zdrojů jsou návrhy namířeny především proti čínským...

29. srpna 2026  9:01

Soul plánuje v demilitarizované zóně mírový festival, u sousedů řeší spíše výrobu

Turisté a novináři na trase podél demilitarizované zóny mezi Severní a Jižná...

Pohraniční oblast demilitarizované zóny (DMZ) mezi Jižní Koreou a KLDR zažije letos na podzim první ročník nového Festivalu míru (Peace Festa). Akci pořádá jihokorejské ministerstvo kultury, sportu a...

29. srpna 2026

Při noční nehodě na dálnici D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW

ilustrační snímek

Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...

29. srpna 2026  8:53

Počet obětí povodně v Nepálu překročil 600, přes dva tisíce lidí je pohřešováno

Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)

Ničivá povodeň v severním Nepálu již má přes 600 obětí. Informovaly o tom dnes agentury s odvoláním na místní policii. Více než 2000 lidí je navíc stále pohřešováno.

29. srpna 2026  7:46

Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard, využilo jich méně než polovinu

ilustrační snímek

Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu.

29. srpna 2026  7:34

V nigerském hlavním městě byly ráno slyšet výstřely a exploze

ilustrační snímek

V několika částech nigerského hlavního města Niamey se v sobotu brzy ráno ozývaly výstřely a exploze. Informovala o tom s odvoláním na dva svědky agentura Reuters.

29. srpna 2026  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump oznámil dohodu s Venezuelou, USA získají obří množství ropy

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových...

29. srpna 2026  1:17,  aktualizováno  7:17

Globus odmaká školní přípravy za vás: Stačí poslat e-mail a do 24 hodin máte hotovo

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nákup školních pomůcek, jejich hledání, třídění i obalování učebnic dokážou rodičům před začátkem školního roku zabrat celé hodiny. Některé povinnosti ale nemusí zůstat na jejich bedrech. Existují...

29. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.