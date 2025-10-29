V Nizozemsku se konají volby. Podle průzkumů vyhraje Wildersova strana

Autor: ,
  7:13
V Nizozemsku se ve středu uskuteční předčasné parlamentní volby. Stane se tak necelé dva roky poté, co krajně pravicový politik Geert Wilders dovedl svou Stranu pro svobodu (PVV) k překvapivému volebnímu vítězství. Průzkumy napovídají, že by mohl uspět znovu. Je však málo pravděpodobné, že by jeho strana i tentokrát sestavovala vládu.
Nizozemsko čekají parlamentní volby. Na snímku volební plakáty v Rotterdamu...

Nizozemsko čekají parlamentní volby. Na snímku volební plakáty v Rotterdamu (20. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Lídr křesťanskodemokratické CDA Henri Bontenbal (21. října 2025)
Lídr levicové koalice GL-PvdA Frans Timmernans v předvolební debatě televize...
Lídryně nizozemské VVD Dilan Yeşilgözová v předvolební debatě televize RTL (19....
Nizozemsko čekají parlamentní volby. Na snímku volební místnost v Rotterdamu...
9 fotografií

Volby se konají poté, co Wilders loni v červnu stáhl svou podporu čtyřkoaliční pravicové vládě kvůli sporu o zpřísnění azylové politiky. Jeho krok vyvolal natolik silnou vlnu odporu, že všechny hlavní politické formace od té doby vyloučily, že by s ním vstoupily do nové koalice.

Nynější kampaň znovu ovládlo téma migrace, přičemž i umírněné strany zpřísnily své postoje. Wilders prosazuje úplné odmítání žádostí o azyl a chce, aby armáda chránila nizozemské hranice. Významnou úlohu měla také otázka nedostatkového bydlení - v zemi s 18 miliony obyvatel chybí podle odhadů až 400.000 bytů.

Průzkumy naznačují, že ve 150členném parlamentu může PVV získat 29 křesel, což je zhruba o třetinu méně než byl její volební zisk z roku 2023 (37). Posiluje naopak koalice Zelených a Strany práce, sondáže jí přisuzují zisk 24 mandátů. Třetí jsou v průzkumech křesťanští demokraté (CDA) s 22 mandáty, posiluje také liberální strana D66.

Očekává se, že sestavení nové vlády potrvá měsíce. Pokud parlament odmítne Wilderse jako premiéra menšinové vlády, právo sestavit kabinet patrně přejde na druhou nejsilnější stranu. Vzhledem k tomu, že se do parlamentu může dostat až 16 stran, je pravděpodobný vznik široké středové či středolevé koalice.

Volební místnosti se otevírají v 07:30 a zavírají ve 21:00.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Politici dorazili na Hrad. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Létají střechy, padají stromy. Děsivý hurikán Melissa stále devastuje Jamajku

Jeden z nejsilnějších hurikánů v historii Atlantiku zasáhl v úterý večer oblast severního Karibiku. Doposud je hlášeno sedm úmrtí. Minimálně tři rodiny zůstávají uvězněné ve svých domech kvůli...

29. října 2025  7:17

V Nizozemsku se konají volby. Podle průzkumů vyhraje Wildersova strana

V Nizozemsku se ve středu uskuteční předčasné parlamentní volby. Stane se tak necelé dva roky poté, co krajně pravicový politik Geert Wilders dovedl svou Stranu pro svobodu (PVV) k překvapivému...

29. října 2025  7:13

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu na sedm hodin zablokovaly nehody u Dašic

Dvě nehody uzavřely v úterý vpodvečer dálnici D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stála ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub. Dálnice začala...

28. října 2025  18:32,  aktualizováno  29. 10. 6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

ANO, SPD a Motoristé projednají koaliční smlouvu a funkce ve Sněmovně

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, projednají koaliční smlouvu i rozdělení pozic ve Sněmovně. Diskutovat mají také programové prohlášení budoucí vlády Andreje...

29. října 2025  5:54

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Vláda rozhodne o zvýšení základních platů učitelů od ledna o sedm procent

O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodne ve středu končící vláda Petra Fialy. Na růstu tarifních platů pedagogických pracovníků se zástupci vlády, odborů a...

29. října 2025  5:36

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

29. října 2025

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli...

29. října 2025

Maminko, zastřelí mě... Vyznamenaná Anna Malinová byla poslední láskou Gabčíka

Premium

Anna Malinová byla poslední láskou parašutisty Josefa Gabčíka, který zaútočil na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A zaplatila za to životem. 28. října 2025 obdržela od...

29. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Elektrotechnici nad zlato. Na trhu jich je málo, firmy se o ně přetahují

Premium

Zní to jako zaměstnání z budoucnosti. Státní společnost ČEPS, která má na starost tuzemskou přenosovou soustavu, hledá „architekta dispečerských řídicích systémů“. A zaměstnance na podobné pozice...

29. října 2025

Ceny hypoték jsou teď docela normální, říká šéf Partners Banky Marek Ditz

Nedostupnost vlastního bydlení se stává „evergreenem“. „Na vině ale rozhodně nejsou hypotéky, ty jsou teď naopak na normálních hodnotách. Problém je jinde,“ komentuje aktuální situaci na realitním...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.