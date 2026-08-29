Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V nigerském hlavním městě byly ráno slyšet výstřely a exploze

Autor: ,
  7:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V několika částech nigerského hlavního města Niamey se v sobotu brzy ráno ozývaly výstřely a exploze. Informovala o tom s odvoláním na dva svědky agentura Reuters.

Její zdroj z bezpečnostních služeb pak uvedl, že „teroristé“ zaútočili na mezinárodní letiště a pokusili se prolomit bezpečnostní perimetr kolem prezidentského paláce.

Agentura AFP s odvoláním na místní obyvatele informovala o střelbě v okolí vojenské základny sousedící s mezinárodním letištěm. Upozornila, že letiště se letos již dvakrát stalo terčem útoku džihádistů.

Masakr v Nigérii. Ozbrojenci pozabíjeli ve vesnici přes sto lidí, pohřešuje se i král

První útok provedla v lednu místní odnož teroristické sítě Islámský stát (IS). Ke druhému útoku z konce června se pak přihlásila konkurenční skupina JNIM, která je odnoží Al-Káidy.

Oba útoky se armádě podařilo odrazit. V Nigeru již tři roky vládne vojenská junta, která se snaží násilí ze strany džihádistů potlačit, píše AFP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Trump oznámil dohodu s Venezuelou, USA získají obří množství ropy

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových...

29. srpna 2026  1:17,  aktualizováno  7:17

Globus odmaká školní přípravy za vás: Stačí poslat e-mail a do 24 hodin máte hotovo

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nákup školních pomůcek, jejich hledání, třídění i obalování učebnic dokážou rodičům před začátkem školního roku zabrat celé hodiny. Některé povinnosti ale nemusí zůstat na jejich bedrech. Existují...

29. srpna 2026

Obce chystají past na kamiony. Ty, které porušují zákaz, mají chytat zvláštní kamery

Premium
ilustrační snímek

Stovky obcí po celém Česku roky marně přihlížejí, jak jimi i přes zákazy denně projíždějí stovky kamionů objíždějící ucpané silnice nebo se vyhýbající placení mýta. Obce v prstenci okolo Brna, které...

29. srpna 2026

Plakaly tisíce lidí v ulicích, plakalo i nebe. Norové doprovodili rakev zesnulého krále

Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby...

Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému...

28. srpna 2026  22:16

Českem procházejí intenzivní bouřky, meteorologové varují před nárazy větru a kroupami

Ilustrační snímek

Českem procházejí intenzivní bouřky. Od Šumavy postupují rychle k severovýchodu. Meteorologové varovali především před silnými nárazy větru. Objevit se mohou i kroupy o velikosti přes dva centimetry,...

28. srpna 2026  11:40,  aktualizováno  21:57

Trump je nadále odsouzený v kauze pornoherečky. Soud zamítl vymazání verdiktu

Stormy Daniels a Donald Trump

Federální soud ve Spojených státech v pátek znovu odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazání odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení...

28. srpna 2026  20:53

Rusové opět stojí fronty na benzin, Zelenskyj chce 1000 úderů denně

Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo...

Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinerie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly čtyři z deseti největších zpracovatelů, jejichž úkolem je...

28. srpna 2026  19:52,  aktualizováno  20:49

Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu

-

Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu panelového domu vypadlo malé dítě. Policie odmítla kvůli věku sdělit okolnosti.

28. srpna 2026  20:12

Jako v roce 2022. Rusové prchají do Gruzie a Arménie, chtějí uniknout mobilizaci

Premium
Rusové prchající před mobilizací na gruzínsko-ruském přechodu Horní Lars. (28....

Rusové začínají ve světle spekulací o nadcházející mobilizaci opouštět svoji zemi. Naznačují to zprávy z Gruzie či Arménie o růstu počtu obyvatel a zvyšujícím se zájmu Rusů o tamní nemovitosti....

28. srpna 2026

Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování

ilustrační snímek

Armáda připravuje Informační systém zabezpečení obrany státu (IS ZOS), který má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů,...

28. srpna 2026  19:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zázrak uprostřed katastrofy. Zelený domek odolal povodni, rodina přežila na balkóně

Rodina přežila ničivou povodeň. Dům odolal proudu, který smetl okolí

Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům...

28. srpna 2026  19:06

Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Téměř dva tisíce se pohřešují

Záchranáři odnáší oběť bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem....

V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to v pátek uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu...

28. srpna 2026  6:33,  aktualizováno  18:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.