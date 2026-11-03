V Německu zatkli třetího Turka kvůli zapálení stanice Starlinku u Varšavy v září

Už v polovině října byli v Německu zatčeni dva další turečtí občané, o jejichž vydání požádalo Polsko. Třetí podezřelý podle policie tyto dva navedl, aby s další, nyní vyšetřovanou, osobou odcestovali do Polska a stanici zapálili.
Žhářský útok v obci Wola Krobowska poblíž Varšavy na stanici Starlink se odehrál 23. září. Stanice, která zůstala po požáru v provozu, zajišťuje přístup k internetu v Polsku včetně spojení s Ukrajinou. Polská vláda již dříve naznačila, že za incidentem by mohly stát ruské zpravodajské služby.
Polsko je hlavním uzlem pro přepravu západní vojenské a humanitární pomoci na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské agresi.
Minulý měsíc se odehrály podobné žhářské útoky na stanice Starlinku také v Litvě a v Bulharsku. V souvislosti s útokem poblíž Sofie byli v polovině října v Duisburgu zatčeni dva němečtí občané, kteří ve vazbě čekají na vydání do Bulharska, napsala dnes DPA.