Podvody, padělání a stamilionová škoda. „Králové“ odmítačů Německa čelí žalobě

Obžaloba klade čtveřici za vinu stovky trestných činů se škodou deseti milionů eur (přes 243 milionů Kč). Říšští občané odmítají uznávat existenci spolkové republiky.
Volně organizované extremistické hnutí takzvaných říšských občanů trvá na pokračování Německé říše na základě ústavy z roku 1871 a odmítá uznat existenci spolkové republiky a pravomoci jejích úřadů. Jeho příznivci se sdružují v různých spolcích. Podle Spolkového úřadu na ochranu ústavy (BfV), který v Německu zastává funkci civilní kontrarozvědky, se k takzvaným říšským občanům v Německu hlásí zhruba 25 tisíc lidí.
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Hlavním obžalovaným je Peter Fitzek, který se prohlašoval za nejvyššího suveréna, božskou bytost a krále. Fitzek hned na úvod zpochybnil svou totožnost a odmítl, že by byl Peterem Fitzekem, a znovu zopakoval, že je Peterem I.
Podle obžaloby skupina kolem Fitzeka vytvořila protistát s vlastními strukturami a institucemi včetně registru obyvatel, vydávala pasy a zavedla vlastní měnu zvanou E-marka či nová německá marka. Pořádala také semináře, ve kterých zájemcům radila, jak vystoupit ze stávajícího systému. Království rovněž přijímalo dary včetně hotovosti, nemovitostí či sedmi kilogramů zlata, darovací daň ale nikdy nebyla zaplacena. Peníze si skupina mezi sebou vyplácela jako charitativní dary, čímž se vyhýbala zdanění a dalším odvodům.
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Obžaloba se vedle finančních deliktů týká i padělání dokumentů. Podle DPA se ke království přihlásilo 6 300 poddaných, kteří dostali doklady napodobující ty oficiální německé. Samotné jádro komunity pak tvořilo asi 40 až 60 lidí.
DPA uvedla, že úvodní den procesu přinesl velmi neobvyklé výjevy a že stejně neobvyklé bylo i vystoupení právní zástupkyně obžalovaných Christin Konradové, která úvodní projev věnovala modlitbě za to, aby pravda vyplula na povrch a aby zvítězila svoboda a láska. Obžalovaným pak poděkovala za jejich odvahu usilovat o lepší život.