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Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny
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Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny
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Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Podle agentury DPA muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. Podle něj se v lokalitě nachází přibližně tisíc tun...
Lidovci se rozhodli podle předsedy strany Jana Grolicha iniciovat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Osloví kvůli tomu další opoziční strany. „Vláda dělá kroky, které nás významně zadluží do...
Poslanci budou znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci prezidenta při pověřování a...
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie v úterý nad ránem ukradli čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva lupiče, jak obrazy odřezávají. Dva z...
Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce, oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová....
Stavbaři na dálnici D7 ve středu uzavřou sjezd na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Důvodem je start druhé etapy výstavby křižovatky Aviatická. Objížďka povede přes Evropskou.
Debut Prima slovenské zpěvačky Adély vyšel v pátek 4. září a dostal se do hledáčku renomovaných zahraničních hudebních webů a magazínů. Recenze na něj jsou spíše pozitivní, s občasnými výhradami. Na...
Německé politické špičky trvají na takzvané požární zdi, která má zabránit jakékoliv vládní spolupráci s Alternativou pro Německo (AfD). Jenže pod politickým povrchem spolkové demokracie se odehrává...
Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Jednat budou o chystané vládní reformě zdravotnictví a připravovaných změnách zákonů. Jedním z témat bude...
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Třicetiletý cizinec ve voze Mercedes se v úterý po půlnoci prohnal Novým Rokytníkem na Trutnovsku rychlostí 136 km/h. Přistihla ho policejní hlídka. Muž však odmítl podepsat dokumenty a cokoli...
Nedělní triumf pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) se ziskem 43,8 procenta hlasů v Sasku-Anhaltsku a historický pád Křesťansko-demokratické unie (CDU) kancléře Friedricha Merze na...