Psychicky vyčerpaná žena si podle vlastní výpovědi pro německou veřejnoprávní stanici Westdeutscher Rundfunk (WDR) jen přála usadit se na lavičku u hřiště v parku Glückaufpark, kde by si mohla v klidu odpočinout. Emoce ji však přemohly a na lavičce se rozplakala.
Později uvedla, že byla pod obrovským tlakem kvůli studijním a finančním nesnázím. Chtěla se proto uklidnit a telefonicky si promluvit s příbuznou. Krátce po usazení ji nicméně oslovila trojice pracovníků Kommunalen Ordnungsdienstes (Městská pořádková služba, obdoba české Městské policie).
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Útěchy se z jejich strany však nedočkala. Jen se jí zeptali, jestli je na hřišti se dvěma chlapci na houpačce. Když řekla, že ne, vyžádali si její doklady a uložili jí pokutu 25 eur (přibližně 611 korun). Podle místní vyhlášky totiž nemá co na hřišti dělat, když na něm není s dětmi.
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Nařízení umožňuje za neoprávněný vstup na hřiště ukládat pokuty až do výše 55 eur. Smějí na ně jen děti do čtrnácti let a jejich doprovod, ani zástupci města tak neshledali na postupu trojice žádné pochybení, píše WDR. S trestem souhlasí i sama pokutovaná, ačkoli se nechala slyšet, že by příště ocenila více taktu.
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K události došlo už více než před týdnem, má však ještě dohru. Městská rada následně projednala zpřísnění řady trestů. Mezi ně patří právě i neoprávněný vstup na dětské hřiště, za který bude nově možné uložit pokutu až do výše 60 eur – a to včetně sezení na špatné lavičce.